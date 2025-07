Andrés Sanchez diz que pagou R$ 15 mil ao Corinthians por uso indevido de cartão

Andrés Sanchez pagou R$ 15 mil ao Corinthians na noite desta sexta-feira (11). O valor se refere ao reembolso de gastos pessoais feitos com o cartão corporativo durante seu mandato como presidente do clube, em 2020.

Na ocasião, o ex-dirigente gastou cerca de R$ 9 mil em uma viagem pessoal para Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Andrés Sanchez admitiu o uso indevido do cartão na quinta-feira (10), e prometeu reembolsar o clube. Segundo o ex-presidente, o valor de R$ 15 mil foi passado pelo Corinthians, e além da cobertura dos gastos, incluiu juros e correção monetária.

A informação foi trazida pelo jornalista Marco Bello e confirmada pelo Lance!. O Corinthians ainda não se posicionou sobre o recebimento do valor. Os gastos do ex-presidente se tornaram uma crise nos bastidores do Parque São Jorge.

Andrés Sanchez foi presidente do Corinthians em duas oportunidades, de 2007 a 2011, e posteriormente, de 2018 a 2020. Atualmente, integra o Conselho de Orientação (CORI). O ex-dirigente diz que se confundiu com os cartões, pois possui um pessoal da mesma instituição financeira. Além disso, questionou o Conselho Fiscal da época, que não o retornou.

Entretanto, as justificativas não caíram bem nas alamedas do Parque São Jorge. Conselheiros de diferentes espectros políticos do clube articulam uma denúncia para a Comissão de Ética do Corinthians, que pode causar, inclusive, o afastamento permanente de Andrés Sanchez do quadro de associados.

Ex-presidente diz que reembolsou o clube na sexta-feira (12) (Foto: Daniel Vorley/AGIF)

Crise na polarização do Corinthians

A semana escancarou a crise política no clube alvinegro. Andrés Sanchez, sempre visto como o homem forte da chapa Renovação & Transparência, que comandou o Corinthians por 16 anos, era considerado por Augusto Melo, ex-presidente afastado por impeachment, seu principal opositor.

Entretanto, Augusto Melo responde na Justiça a uma denúncia por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto, relacionada ao contrato de patrocínio com a casa de apostas Vai de Bet durante o primeiro ano de sua gestão. Com isso, a insatisfação da Fiel passou a atingir os dois principais nomes políticos do clube.

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, pediu punições a Andrés Sanchez e também se manifestou pela renúncia de Augusto Melo. No dia 9 de agosto, os associados do Parque São Jorge vão decidir se referendam, ou não, o impeachment do dirigente. Em caso de aprovação, eleições indiretas serão convocadas.