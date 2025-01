O que tinha na caixa que Neymar recebeu ao descer do avião?

Neymar voltou oficialmente para o futebol brasileiro! Na manhã desta sexta-feira (31), o atacante desembarcou em terras paulistas, onde seguirá como novo reforço do Santos na temporada de 2025. Antes mesmo de estrear em campo, o craque já participou da primeira ação comercial nesta nova etapa de volta ao Brasil, ao receber uma caixa do Mercado Livre com um item especial.

A ação aconteceu logo após o desembarque de Neymar, quando um entregar da Mercado Livre entregou ao jogador uma caixa característica da empresa de entregas. O item especial, no entanto, era um par de chuteiras da Puma que o acompanhará neste novo capítulo de sua carreira no país do futebol.

Atualmente, o Mercado Livre é uma das patrocinadoras da Conmebol, além de deter o naming rights da Mercado Livre Arena Pacaembu. Já a Puma patrocina o jogador, desde 2020, quando o brasileiro quebrou o contrato com a Nike, e tem uma parceria de longa data, além de um contrato milionário com o camisa 10.

Em suas redes sociais, a Puma já havia postado um vídeo sobre sua parceria de anos com Neymar, além de desejar boas-vindas de volta ao brasileiro. Na legenda, a empresa relembrou também o amor recíproco entre o Santos e o craque: "Porque o Santos nunca o deixou. Bem-vindo de volta pra casa, Neymar".

