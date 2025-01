Não surpreende que o retorno de Neymar ao Santos seja o assunto mais comentado do Brasil nesta sexta-feira (31). O que chamou atenção na web foi o famoso portal de fofoca "Leo Dias" estar fazendo a cobertura da chegada de Neymar ao vivo. Na transmissão ao vivo, o ex-BBB Eliezer comenta as imagens da transmissão fornecidas pelo helicóptero exclusivo do canal.

O avião fretado que trazia Neymar da Arábia, diretamente para São Paulo, pousou em um aeroporto em São Roque, região metropolitana, na manhã desta sexta-feira (31), pouco antes das 10h (de Brasília).

Ao todo, o ex-atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, permaneceu por cerca de 18 horas em um voo fretado, que fez uma escala nem Lagos, na Nigéria, para reabastecimento, até pousar no Estado de São Paulo.

Retorno de Neymar ao Santos

Na última segunda-feira (27), Neymar acertou a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, abrindo caminho para assinar, sem custos, com o Santos. No entanto, a documentação só foi liberada nesta quinta-feira (30). Com isso, o craque está livre para viajar ao Brasil e assinar um contrato de cinco meses, válido até a metade do ano.