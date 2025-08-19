Em meio à procura por um novo técnico, Santos se reapresenta no CT Rei Pelé
O Santos demitiu o técnico Cléber Xavier após a goleada por 6 a o para o Vasco
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos se reapresenta na tarde desta terça-feira (19), no CT Rei Pelé. Será a primeira atividade sem a presença de Cléber Xavier, que foi demitido depois da goleada por 6 a 0 sofrida pelo Vasco, no último domingo (17), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
Gabriel Brazão confirma proposta do Flamengo e pede vergonha na cara ao Santos
Santos
Destaque do Santos desativa rede social após goleada aplicada pelo Vasco
Fora de Campo
Abatido, Neymar se manifesta nas redes sociais após vexame do Santos diante do Vasco
Santos
Cléber Xavier recebeu sua primeira oportunidade como técnico principal após mais de 20 anos como auxiliar de Tite.
Anunciado no dia 29 de abril, chegou acompanhado dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, além do preparador físico Fábio Mahseredjian. O Diretor Executivo de Futebol Alexandre Mattos garantiu a permanência do trio no clube.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Desfalque:
O atacante Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco e será desfalque do Santos na próxima rodada. O camisa 10 cumprirá suspensão automática contra o Bahia, no domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Novo técnico:
O Santos faz sondagens no mercado e ainda define um alvo para agradar tanto a diretoria quanto a torcida.
Quando Cléber Xavier balançava no cargo, o Peixe buscou Jorge Sampaoli, que levou o time ao vice do Brasileirão em 2019. O argentino fez exigências ao clube que não deu garantias de que iria cumprir e as conversas esfriaram. Cléber Xavier ganhou uma sobrevida na vitória fora de casa contra o Cruzeiro.
O Alvinegro Praiano busca o terceiro técnico nesta temporada. Iniciou o ano sob o comando de Pedro Caixinha, que fez sucesso no Red Bull Bragantino com o vice-campeonato da Sul-Americana de 2021.
Em entrevista ao jornalista argentino César Luis Merlo, Sampaoli falou sobre a vontade de assumir o time da Baixada Santista.
– É um orgulho que o clube me busque e para um grande desafio. Estou disposto a assumir, mas pedi um esforço com os reforços para a diretoria, a fim de consolidar um bom projeto esportivo – afirmou.
Números de Sampaoli no Santos:
63 jogos
35V-13E-15D
62.4% aproveitamento
102 gols marcados
55 gols sofridos
- Matéria
- Mais Notícias