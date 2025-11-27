Lesão de Neymar expõe fragilidade na relação entre pai do jogador e Marcelo Teixeira

O Santos vive uma indefinição sobre a participação de Neymar no duelo decisivo que pode determinar a permanência do clube na Série A do ano que vem.

O Peixe enfrenta o Sport nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos foram vendidos para este jogo.

O clube ainda não atualizou oficialmente o boletim médico do jogador e divulgou apenas informações sobre Lautaro Díaz, que trata um incômodo no joelho direito, e sobre Escobar, que teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda.

Na última terça-feira (26), o Santos publicou um vídeo com trechos do treino, no qual o camisa 10 aparece no gramado.

Neymar pai demonstrou irritação com a falta de comunicação do clube e da equipe do jogador, após a notícia da lesão, publicada pelo portal ge na última terça-feira (25), surgir pouco antes do evento que oficializou a compra da marca Pelé pela NRSports, empresa da família responsável pela gestão da imagem e carreira do jogador.

A família entende que está devolvendo ao clube tudo o que foi proporcionado para projetar o camisa 10 no futebol mundial. No entanto, apesar do sentimento de gratidão, existem críticas quanto à forma como algumas situações são conduzidas, como o vazamento de informações médicas antes mesmo do jogador ter conhecimento do diagnóstico.

Inicialmente, a suspeita de lesão no joelho esquerdo havia sido descartada, já que Neymar apresentou melhora no inchaço e chegou a treinar com o grupo. No entanto, o próprio atleta solicitou um exame de imagem ao sentir dores na última terça-feira (25). Apesar da recomendação médica para operar, Neymar optou por adiar o procedimento, considerado simples, após apresentar melhora.

Neymar acumula 27 partidas desde o retorno à Baixada Santista. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Tudo indica que o jogador tentará atuar "no sacrifício" para ajudar o Peixe na reta final da temporada. Após o término da competição, ele deve passar pela cirurgia e ficar cerca de um mês afastado dos gramados. Vale lembrar que Neymar foi poupado do empate por 1 a 1 diante do Internacional, na última segunda-feira (24), no Beira-Rio.

O presidente Marcelo Teixeira esteve presente no Museu Pelé durante o evento, chegou a discursar, mas manteve postura discreta, reflexo do vazamento da notícia da lesão. Na última quarta-feira (26), ele participou de um evento da CBF, em São Paulo, e comentou sobre a situação do jogador.

-Expectativa, esperança. Eu não sou médico e nem acompanho as decisões que devem ser exclusivas do departamento de saúde. Hoje ele treinou, algo que era uma preocupação, e não teve dor. Não é a diretoria que avalia isso, é o departamento médico. Vamos esperar os profissionais do clube. Há possibilidade, a expectativa é essa. Sem nenhum tipo de sacrifício, algo que venha a prejudicar o jogador e o Santos. Queremos todos aptos para uma batalha como essa - disse o presidente durante o CBF Summit.

Neymar tem contrato com o Santos, que deve R$ 85 milhões por explorar os direitos de imagem do jogador, até o final desta temporada. Episódios de desalinhamento nas decisões podem afetar a permanência do atleta até a Copa do Mundo do ano que vem. O Conselho Fiscal do clube já alertou que a instituição precisará rever os gastos caso o camisa 10 permaneça.

Após o retorno de Neymar ao Santos, a família do jogador, com o aval de Marcelo Teixeira e a colaboração de parceiros, tem trabalhado em melhorias na infraestrutura do clube. Foram contemplados o CT das categorias de base, o CT feminino, o CT profissional e a Vila Belmiro, cujo vestiário foi totalmente repaginado. Neymar pai também anunciou planos para a construção de um novo estádio e de um centro de treinamento em Praia Grande, na Baixada Santista, no ano que vem.

O Santos treina na tarde desta quinta-feira (27), no CT Rei Pelé. A lista de jogadores relacionados para o confronto contra o Sport será divulgada apenas na manhã desta sexta-feira (28), véspera da partida.