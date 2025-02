Neymar se diz mais experiente e promete se afastar das brigas em campo

O retorno de Neymar ao Santos reascendeu em parte do público brasileiro a curiosidade de voltar a acompanhar o jogador. Para quem é mais afastado do meio do futebol no dia a dia ou da carreira do atleta fora do país, a impressão de um jogador polêmico em campo e que briga com os adversários ainda pode imperar. Mas, segundo o próprio atacante, essa é uma versão que ele quer deixar no passado e se afastar.

Neymar se vê mais experiente nesse retorno ao Brasil e entende que algumas coisas são impossíveis de evitar, como a provocação por parte dos adversários, muitas vezes traduzidas em jogadas duras ou faltas cometidas em cima dele. Um cenário comum visto na França, em sua passagem pelo Paris Saint-Germain. Em entrevista à TNT Sports após a partida, o jogador explicou seu "novo momento" dentro de campo.

- Sobre as faltas, é ruim. Mas hoje eu falo que estou um pouco mais experiente, porque passei muito tempo brigando, discutindo com adversários, discutindo com árbitros... porque eu me incomodava muito com a forma que eles chegavam, como eles faziam as faltas. Umas são um pouco fora do normal, outras são normais, outras doem mais, outras doem menos. Mas eu discuti bastante, então isso é o que eu vou fazer diferente agora. Hoje em dia eu não vou falar nada, eu vou conversar numa boa com o árbitro, vou falar sem brigar, sem reclamar, sem gesticular e sem tomar amarela, que é o principal - prometeu.

Neymar em sua reestreia pelo Santos contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Cenário diferente

Ao analisar o cenário do futebol brasileiro, há tendência de que Neymar esbarre menos nesse problema enquanto vestir a camisa do Santos no Brasil. Primeiro pelo respeito que boa parte dos atletas brasileiros têm pelo jogador e por sua carreira. Não à toa, o elenco do Botafogo-SP fez fila para tirar fotos com o atacante santista após o apito final, mesmo que durante o jogo ele tenha sido caçado.

Neymar entende que não há como controlar as faltas e que irá trabalhar em cima disso para fortalecer essa sua imagem como um jogador menos polêmico em campo e que agrade mais o público que consome futebol no Brasil. Neste caso, não só os adversários, mas quem o vê de longe sem acompanhar o dia a dia. Para ele, o contato forte em campo é um fardo que carrega pelo seu estilo de jogo.

- Hoje eu volto diferente nisso, mas eu acho que as faltas não vão mudar. Acho que eu vou continuar sendo caçado em campo e aceito isso de uma certa forma, obviamente se não for desleal. Eu sei que é o único jeito [de marcá-lo], isso demonstra o porquê eu sou caçado em campo: porque eu sei que eu sou diferente - completou.