Santos

Souza conquista espaço e se firma como titular na lateral do Santos

Menino da Vila ganhou a vaga de Escobar

Souza emplacou sequência no Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Souza emplacou sequência no Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 15/08/2025
04:15
  • Matéria
Considerado uma das grandes revelações das categorias de base do Santos, o lateral-esquerdo Souza, de 19 anos, conseguiu emplacar sua maior sequência no clube e assumiu de vez a titularidade no time do técnico Cleber Xavier.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O jovem defensor foi titular nos últimos nove jogos e “tomou” a vaga de Escobar, que vinha sendo peça fixa desde 2024. Inicialmente, o argentino chegou a ser utilizado de forma improvisada na direita, enquanto Souza ocupava a esquerda. Com as contratações de Mayke e Igor Vinícius, Escobar perdeu espaço e Souza consolidou-se definitivamente como titular na lateral esquerda.

Somando todas as competições em 2025, Souza disputou 14 jogos na temporada, sendo 12 deles como titular. O lateral contribuiu com uma assistência e acumulou nove passes decisivos, média de 0,6 por partida. Nos cruzamentos, teve aproveitamento de 26% e ainda criou três grandes chances (0,2 por jogo).

Com a bola nos pés, apresentou 50% de eficiência nos dribles. Defensivamente, registrou 2,0 desarmes, 0,9 interceptações e 2,9 bolas recuperadas por jogo. Nos duelos, alcançou 54% de aproveitamento. Também cometeu em média 1,0 falta por jogo e recebeu dois cartões amarelos.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

No geral pelo Peixe, Souza disputou 23 jogos, sendo 15 como titular, e contribuiu com 3 assistências e 19 passes decisivos (média de 0,8 por partida). O lateral teve 29% de eficiência nos cruzamentos, criou 4 grandes chances (0,2 por jogo) e registrou 49% de aproveitamento nos dribles. No aspecto defensivo, soma 1,6 desarmes, 1,0 interceptação e 2,1 bolas recuperadas por jogo, além de 55% de eficiência nos duelos. Também cometeu em média 0,7 faltas por partida e recebeu 2 cartões amarelos.

João Victor de Souza Menezes nasceu no dia 16 de junho de 2006 e é natural de Mauá (SP). O Menino da Vila chegou ao Peixe com apenas nove anos, para integrar as equipes de futebol de salão. Estreou pelo profissional neste no empate diante o Mirassol por 2 a 2, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no dia 11 de fevereiro de 2024.

Neymar e Souza (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar e Souza (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Comparação dos números 

Souza pelo Santos

  1. 23 jogos (15 titular)
  2. 3 assistências
  3. 19 passes decisivos (0.8 por jogo)
  4. 29% de eficiência nos cruzamentos
  5. 4 grandes chances criadas (0.2 por jogo)
  6. 49% de eficiência nos dribles
  7. 1.6 desarmes por jogo
  8. 1.0 interceptação por jogo
  9. 2.1 bolas recuperadas por jogo
  10. 55% de eficiência nos duelos
  11. 0.7 faltas por jogo
  12. 2 cartões amarelos
  13. Nota Sofascore 6.94

Souza em 2025

  1. 14 jogos (12 titular)
  2. 1 assistência
  3. 9 passes decisivos (0.6 por jogo)
  4. 26% de eficiência nos cruzamentos
  5. 3 grandes chances criadas (0.2 por jogo)
  6. 50% de eficiência nos dribles
  7. 2.0 desarmes por jogo
  8. 0.9 interceptações por jogo
  9. 2.9 bolas recuperadas por jogo
  10. 54% de eficiência nos duelos
  11. 1.0 falta por jogo
  12. 2 cartões amarelos
  13. Nota Sofascore 6.98

Gonzalo Escobar pelo Santos

  1. 61 jogos (56 titular)
  2. 1 gol
  3. 3 assistências
  4. 56 passes decisivos (0.9 por jogo)
  5. 30% de eficiência nos cruzamentos
  6. 1 grande chance criada
  7. 48% de eficiência nos dribles
  8. 2.3 desarmes por jogo
  9. 1.6 interceptações por jogo
  10. 3.8 bolas recuperadas por jogo
  11. 52% de eficiência nos duelos
  12. 1.3 faltas por jogo
  13. 11 cartões amarelos
  14. Nota Sofascore 7.01

Gonzalo Escobar em 2025

  1. 28 jogos (23 titular)
  2. 1 assistência
  3. 21 passes decisivos (0.8 por jogo)
  4. 29% de eficiência nos cruzamentos
  5. 53% de eficiência nos dribles
  6. 3.1 desarmes por jogo
  7. 1.4 interceptações por jogo
  8. 4.0 bolas recuperadas por jogo
  9. 53% de eficiência nos duelos
  10. 1.3 faltas por jogo
  11. 5 cartões amarelos
  12. Nota Sofascore 6.91

