Souza conquista espaço e se firma como titular na lateral do Santos
Menino da Vila ganhou a vaga de Escobar
Considerado uma das grandes revelações das categorias de base do Santos, o lateral-esquerdo Souza, de 19 anos, conseguiu emplacar sua maior sequência no clube e assumiu de vez a titularidade no time do técnico Cleber Xavier.
O jovem defensor foi titular nos últimos nove jogos e “tomou” a vaga de Escobar, que vinha sendo peça fixa desde 2024. Inicialmente, o argentino chegou a ser utilizado de forma improvisada na direita, enquanto Souza ocupava a esquerda. Com as contratações de Mayke e Igor Vinícius, Escobar perdeu espaço e Souza consolidou-se definitivamente como titular na lateral esquerda.
Somando todas as competições em 2025, Souza disputou 14 jogos na temporada, sendo 12 deles como titular. O lateral contribuiu com uma assistência e acumulou nove passes decisivos, média de 0,6 por partida. Nos cruzamentos, teve aproveitamento de 26% e ainda criou três grandes chances (0,2 por jogo).
Com a bola nos pés, apresentou 50% de eficiência nos dribles. Defensivamente, registrou 2,0 desarmes, 0,9 interceptações e 2,9 bolas recuperadas por jogo. Nos duelos, alcançou 54% de aproveitamento. Também cometeu em média 1,0 falta por jogo e recebeu dois cartões amarelos.
No geral pelo Peixe, Souza disputou 23 jogos, sendo 15 como titular, e contribuiu com 3 assistências e 19 passes decisivos (média de 0,8 por partida). O lateral teve 29% de eficiência nos cruzamentos, criou 4 grandes chances (0,2 por jogo) e registrou 49% de aproveitamento nos dribles. No aspecto defensivo, soma 1,6 desarmes, 1,0 interceptação e 2,1 bolas recuperadas por jogo, além de 55% de eficiência nos duelos. Também cometeu em média 0,7 faltas por partida e recebeu 2 cartões amarelos.
João Victor de Souza Menezes nasceu no dia 16 de junho de 2006 e é natural de Mauá (SP). O Menino da Vila chegou ao Peixe com apenas nove anos, para integrar as equipes de futebol de salão. Estreou pelo profissional neste no empate diante o Mirassol por 2 a 2, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no dia 11 de fevereiro de 2024.
Comparação dos números
Souza pelo Santos
- 23 jogos (15 titular)
- 3 assistências
- 19 passes decisivos (0.8 por jogo)
- 29% de eficiência nos cruzamentos
- 4 grandes chances criadas (0.2 por jogo)
- 49% de eficiência nos dribles
- 1.6 desarmes por jogo
- 1.0 interceptação por jogo
- 2.1 bolas recuperadas por jogo
- 55% de eficiência nos duelos
- 0.7 faltas por jogo
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.94
Souza em 2025
- 14 jogos (12 titular)
- 1 assistência
- 9 passes decisivos (0.6 por jogo)
- 26% de eficiência nos cruzamentos
- 3 grandes chances criadas (0.2 por jogo)
- 50% de eficiência nos dribles
- 2.0 desarmes por jogo
- 0.9 interceptações por jogo
- 2.9 bolas recuperadas por jogo
- 54% de eficiência nos duelos
- 1.0 falta por jogo
- 2 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.98
Gonzalo Escobar pelo Santos
- 61 jogos (56 titular)
- 1 gol
- 3 assistências
- 56 passes decisivos (0.9 por jogo)
- 30% de eficiência nos cruzamentos
- 1 grande chance criada
- 48% de eficiência nos dribles
- 2.3 desarmes por jogo
- 1.6 interceptações por jogo
- 3.8 bolas recuperadas por jogo
- 52% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas por jogo
- 11 cartões amarelos
- Nota Sofascore 7.01
Gonzalo Escobar em 2025
- 28 jogos (23 titular)
- 1 assistência
- 21 passes decisivos (0.8 por jogo)
- 29% de eficiência nos cruzamentos
- 53% de eficiência nos dribles
- 3.1 desarmes por jogo
- 1.4 interceptações por jogo
- 4.0 bolas recuperadas por jogo
- 53% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas por jogo
- 5 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.91
