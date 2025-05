Neymar se aproxima de retorno ao Santos; veja previsão

O Santos espera que o atacante Neymar retorne aos gramados até o fim deste mês. O craque se lesionou há quase 30 dias e está na fase final da recuperação de uma segunda lesão na coxa esquerda.

Ele tem sido acompanhado de perto por sua equipe e pelo Departamento Médico do clube. A disciplina e a dedicação aos treinos em dois períodos no CT Rei Pelé aceleraram a recuperação do camisa 10.

Neymar sofreu a segunda lesão na coxa esquerda no dia 16 de maio, durante o duelo contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 0, com gols de Zé Ivaldo e Barreal, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a única vitória na competição até aqui.

Há quase um mês sem jogar, Neymar deve retornar até o fim de maio. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

No duelo contra o Galo, ele completou 100 partidas atuando na Vila Belmiro. O Menino da Vila soma 61 vitórias e 64 gols marcados jogando em casa. Na última segunda-feira (12), recebeu uma homenagem do clube pela marca atingida.

O capitão santista atuou por apenas 34 minutos e deixou o campo chorando, com auxílio da maca. Ele voltou a sentir dores na coxa, na mesma região que o afastou do time por 42 dias, mas, desta vez, a lesão foi no músculo semimembranoso.

Inicialmente, a volta de Neymar aos gramados estava prevista para o duelo contra o Botafogo, no dia 1 de junho, pelo Brasileirão. No entanto, o camisa 10 deve viajar com o elenco para Alagoas.

O time da Baixada Santista tem um compromisso pela Copa do Brasil na quinta-feira da semana que vem (22), contra o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase.

Cinco dias depois, tem um amistoso contra o Red Bull Leipzig, em Bragança Paulista. O camisa 10 tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho, mas a expectativa é de que ele renove até a Copa do Mundo do ano que vem.

Calendário de jogos do Santos:

18.05 - Corinthians x Santos - 16h - Neo Química Arena - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

22.05 - CBR x Santos - 21h30 - Rei Pelé (Alagoas) - jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

25.05 - Vitória x Santos - 18h30 - Barradão - 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.05 - RB Leipzig x Santos - horário a definir - Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista) - amistoso

01.06 - Santos x Botafogo - 16h - Vila Belmiro - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro