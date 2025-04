O ídolo do Santos, Neymar Jr., sofreu duas lesões nesta temporada na parte posterior da coxa esquerda, com um intervalo de apenas um mês e meio entre elas. Ele retornou ao clube no dia 31 de janeiro, após 13 anos jogando no exterior.

O Menino da Vila ainda não conseguiu manter uma boa sequência de jogos e ficou de fora de momentos decisivos da temporada pelo Peixe, como a semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Torcedores do Santos e fãs de futebol frequentemente questionam o motivo de tantas lesões ao longo da carreira do capitão santista. Seria a idade? Um histórico de incômodos que começa a pesar? Ou o estilo de vida fora dos gramados?

A reportagem do Lance! conversou com exclusividade com o Dr. Nemi Sabeh Júnior, que atuou durante 12 anos na comissão médica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol.

— Neymar é um jogador rápido e costuma ficar muito tempo com a bola nos pés. Naturalmente, acaba sendo mais visado pelos adversários. Se olharmos os números, Ronaldo teve lesões semelhantes e também operou o joelho. Mesmo assim, foi campeão do mundo. Será que a história está se repetindo? Neymar é muito exigido em campo, porque não é apenas o finalizador — ele participa da criação das jogadas, muitas vezes desde o início. Essa exposição o torna alvo dos rivais, e a maioria de suas lesões acontece por pancadas - explicou o médico.

Atualmente, Neymar segue em recuperação e não tem prazo para voltar. No período em que ficou afastado dos gramados, esteve ausente de duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, além de um amistoso contra o Coritiba e quatro jogos com o Peixe pelo Campeonato Brasileiro.

O vínculo do atleta é válido até o dia 30 de janeiro, mas a expectativa é de que ele renove com o Alvinegro até a Copa do Mundo do ano que vem.

Aos 33 anos, o camisa 10 também coleciona passagens pelo Al-Hilal (Arábia Saudita), PSG (França) e Barcelona (Espanha).

O histórico de lesões de Neymar

A primeira lesão gravíssima de Neymar ocorreu durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na ocasião, ele disputava as quartas de final da competição contra a Colômbia, no Estádio Castelão, em Fortaleza. Em entrevistas, o jogador relatou que esse foi o momento mais complicado de sua carreira.

O brasileiro sofreu uma entrada dura de Camilo Zúñiga no segundo tempo e precisou deixar o campo de maca. Neymar, que ficou quase dois meses afastado dos gramados após a contusão, afirmou que temeu pelo pior. Segundo o próprio atleta, os médicos disseram que, por pouco, ele não ficou paraplégico.

Entre 2018 e 2019, Neymar enfrentou diversas lesões no pé direito. Na véspera da Copa do Mundo da Rússia, sofreu uma fissura no quinto metatarso e ficou afastado por três meses. Um ano depois, voltou a sentir o mesmo problema. No total, perdeu 38 jogos pelo Paris Saint-Germain e pela Seleção Brasileira. Em junho de 2019, rompeu os ligamentos do tornozelo direito e ficou de fora da disputa da Copa América.

Na Copa do Catar de 2022, Neymar perdeu duas partidas da fase de grupos por causa de uma entorse no tornozelo direito. Em outubro de 2023, enquanto atuava pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O jogador levou cerca de um ano para retornar aos gramados e, na ocasião, reestreou pelo Al-Hilal, na Liga dos Campeões da Ásia. No entanto, apenas dois jogos depois, sofreu uma nova lesão: uma ruptura no tendão da coxa direita.

Na avaliação do médico especialista em futebol Nemi Sabeh Júnior, Neymar teve de se adaptar a uma nova rotina, o que pode ter provocado um impacto físico e mental.

- Quando fazemos uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), retiramos um tendão da parte posterior da coxa, chamado semitendinoso — que é um tendão fino. Existe também o semimembranoso. Utilizamos esse enxerto retirado da coxa para refazer o ligamento cruzado. Teoricamente, essa retirada pode sim reduzir a força da musculatura posterior da coxa. No caso da reconstrução do LCA, os tendões utilizados são chamados de flexores — dois tendões pequenos do joelho que vão da tíbia até a região do púbis. Eles são longos e podem ser dobrados em até quatro partes para formar um tendão mais espesso e resistente. Além disso, acredito que a mudança repentina para a Arábia Saudita também foi um fator relevante. A alimentação, o clima, o estilo de treino, as pessoas — tudo muda. Isso provoca um impacto físico e mental, gera ansiedade e altera o equilíbrio do corpo, o que chamamos de homeostase. Estar em equilíbrio é essencial para manter a saúde muscular e geral - ressaltou o médico.

Neymar já perdeu cerca de 200 jogos por causa de lesões ao longo da carreira. No Santos, disputou apenas nove partidas até o momento, com seis participações diretas em gols. Sua ausência em campo levou o clube a reduzir o preço dos ingressos e, ainda assim, a Vila Belmiro registrou queda no público presente por dois jogos consecutivos.

Fora de campo, o "Menino da Vila" tem contribuído significativamente com o clube. Houve um crescimento expressivo no programa de sócio-torcedor, além de reformas nos vestiários do estádio e nos centros de treinamento da base e do time profissional. O Santos também aumentou suas receitas com patrocínios e venda de camisas.

Enquanto aguarda o tempo ideal de recuperação, Neymar acompanhou nos bastidores a saída do técnico Pedro Caixinha e a chegada de Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite na Seleção Brasileira. O time ocupa atualmente a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória em seis partidas. O Santos também segue na disputa da Copa do Brasil nesta temporada.

O médico Nemi Sabeh Júnior explica que a longevidade dos atletas traz um amadurecimento importante em campo, mas também exige mais paciência durante os processos de recuperação de lesões.



-Todo atleta profissional acaba ficando mais desgastado, em média, após os 40 anos. E a recuperação já não acontece da mesma forma. Acompanhei a Marta em uma lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) há dois anos. Ela teve uma recuperação excelente nos Estados Unidos e foi reconhecida como uma das melhores. A questão social do atleta, e o que mais atrapalha, é que o processo de recuperação é difícil. Ele pode até atuar em alto nível, pois ganha mais inteligência em campo e passa a correr menos. Fora de campo, o atleta sabe o que é melhor para si. O problema está sempre no exagero. É importante confiar no Departamento Médico do clube. O que causou preocupação foi o fato de uma lesão vir logo após a outra. Talvez o ambiente externo também tenha atrapalhado — com o fim de contrato, a proximidade da Copa do Mundo e tudo que envolve o nome dele - completou Nemi.

Neymar sentiu duas lesões na coxa esquerda no retorno ao Santos; atleta não tem prazo definido para voltar. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Confira a minutagem de Neymar pelo Santos:

17.04 - Campeonato Brasileiro - Santos x Atlético-MG - 34 minutos

13.04 - Campeonato Brasileiro - Fluminense x Santos - 46 minutos

02.03 - Campeonato Paulista (quartas de final) - Santos x Red Bull Bragantino - 76 minutos *gol

23.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Inter de Limeira x Santos - 90 minutos *um gol e duas assistências

19.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Noroeste - 69 minutos *gol

16.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Água Santa - 85 minutos *um gol e uma assitência

13.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Corinthians x Santos - 68 minutos

09.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Novorizontino x Santos - 75 minutos

06.02 - Campeonato Paulista (1ª fase) - Santos x Botafogo (SP) - 45 minutos

