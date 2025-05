Neymar recebe homenagem do Santos no Allianz Parque

O atacante do Santos, Neymar, foi homenageado nesta segunda-feira (12), no Allianz Parque, durante o intervalo da partida contra o Ceará. O Peixe vendeu 30 mil ingressos para o jogo.

O camisa 10 completou 100 partidas como profissional pelo Alvinegro na Vila Belmiro, no dia 16 de abril. A marca foi alcançada justamente na partida em que sofreu sua segunda lesão na coxa esquerda, contra o Atlético-MG. Na ocasião, o time venceu por 2 a 0, com gols de Barreal e Zé Ivaldo. A equipe foi comandada pelo técnico interino César Sampaio.

Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e tem sido presença constante nos jogos na Vila Belmiro. Até aqui, soma nove partidas e seis participações diretas em gols. O capitão santista tem contrato até o dia 30 de junho com o time da Baixada Santista.

Ele esteve no gramado para agradecer o carinho da torcida e também jogou camisas para a arquibancada. O Menino da Vila estava acompanhado do ídolo Edu quando recebeu uma placa pelos 100 jogos.

Lesões de Neymar:

No dia 2 de março deste ano, Neymar entrou com campo com o Santos diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmriro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Peixe venceu o jogo por 2 a 0 em uma das melhores atuações do elenco na temporada. Neymar entrou em campo por 76 minutos e saiu de combate após sentir um desconforto na coxa.

O camisa 10 ficou mais de um mês de fora dos gramados e retornou no duelo contra o Fluminense, pela 3ª rodada do Brasileirão. Jogou também a 4ª rodada contra o Atlético-MG, no dia 16 de abril, mas sentiu uma nova lesão. Desta vez, no músculo semimembranoso.

Neymar completou 100 jogos com a camisa do Santos atuando no time profissional na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

100 jogos de Neymar na Vila Belmiro:

Neymar coleciona muitos jogos marcantes em casa ao longo da carreira, mas o auge de seu desempenho na Vila Belmiro foi em um jogaço contra o Flamengo, no dia 27 de julho de 2011.

O famoso 5 a 4, que colocou o Menino da Vila frente a frente com Ronaldinho Gaúcho, foi um verdadeiro espetáculo. A partida é considerada uma das melhores da história do Campeonato Brasileiro.

Na época, Neymar tinha 19 anos e conquistou o Prêmio Puskás da FIFA, pelo gol mais bonito do mundo naquele ano. Mesmo com a derrota para a equipe carioca, a torcida aplaudiu de pé o espetáculo ao apito final.

Apesar de ter conquistado muitos títulos pelo Santos, Neymar levantou apenas uma taça como profissional do Peixe na Vila Belmiro: o título do Paulistão de 2011, diante do Corinthians.

Em 2010, foi campeão estadual no Estádio do Pacaembu e, em 2012, faturou o tricampeonato inédito no Morumbi. Neymar foi o artilheiro do estadual e levantou a taça. A Recopa Sul-Americana e a Libertadores também foram conquistadas no Pacaembu.