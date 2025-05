Com novidades, Santos está escalado para encarar o Ceará no Allianz Parque

O Santos recebe o Ceará nesta segunda-feira (12), às 20h, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe será mandante no estádio pela primeira vez na história. No ano passado, o time atuou no Morumbi e na Neo Química Arena batendo recorde de público.

No estádio do São Paulo, contou com a presença de 50.132 pessoas na vitória por 2 a 1 diante do São Bernardo. Já na casa do Corinthians, o Santos venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 com a presença de 44.804 santistas.

Zé Rafael é relacionado pela primeira vez pelo técnico Cléber Xavier. Ele se recuperou de uma cirurgia na coluna. (Foto: JOTA ERRE/AGIF)

Novidade na lista de relacionados:

A principal novidade é o meia Zé Rafael, que está recuperado de um procedimento cirúrgico inovador na coluna. Ele foi anunciado no final de fevereiro e teve um excelente processo de recuperação, o que adiantou a possibilidade de estrear com a camisa do Peixe.

Além do novo camisa 6, Cléber Xavier também terá os retornos do lateral-esquerdo Souza e do atacante Álvaro Barreal. Por outro lado, Neymar, Guilherme e João Schmidt estão de fora da partida.

O camisa 10 do Peixe confirmou presença no estádio pelas redes sociais do clube. Neymar se recupera de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. Ele vai participar de ações especiais no gramado.

Escalações de Santos x Ceará:

Escalação do Santos (Técnico Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser, Thaciano, Soteldo e Tiquinho Soares.

Escalação do Ceará (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique