Neymar estreia e dá ‘ok’ a Dorival Jr. na Seleção Brasileira

A reestreia de Neymar pelo Santos não significa apenas a consolidação da chegada um grande reforço ao clube e ao futebol brasileiro, mas também o início de um processo de retomada na carreira do atacante que renderá frutos para além do seu trabalho no dia a dia na equipe. Foram 51 minutos jogados na Vila Belmiro e que chancelam o jogador a voltar de vez na briga por uma vaga na Seleção Brasileira.

Há pouco mais de uma semana, Dorival Jr. declarou publicamente qual era sua avaliação do craque e o que ele entendia que era necessário para Neymar jogar bem e disputar uma vaga na amarelinha. O treinador foi direto ao ponto ao estabelecer as condições.

Neymar fez boa reestreia pelo Santos diante do Botafogo-SP no Paulistão. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

- Nesse momento o que ele precisa é isso, atuar, no local que ele sinta o carinho do seu torcedor, lugar onde ele nasceu e se apresentou ao mundo. Retornando agora ainda em condições de ser protagonista do futebol mundial - afirmou ao portal "Ge".

Recado para Dorival

Agora, por mais que ainda não tenha recuperado sua forma física plena, Neymar demonstra que terá a minutagem necessária para ser observado e dá "ok" à Dorival e sua comissão. O intuito é passar para quem o acompanha de fora de que essa é a nova realidade do Santos e do próprio jogador.

Ainda não há um planejamento para ser seguido pelo atleta e pela comissão técnica do Peixe. Mas a situação será avaliada com calma e o próprio jogador demonstrou cautela ao projetar seus próximos passos dentro de campo.

- Eu tive uma base de treinos na Arábia, não estava sem jogar. Joguei dois amistosos, 75, 80 minutos, e hoje joguei 45 minutos. Poderia ter jogado mais? Poderia. Mas acho que é com calma, não é assim com tanta pressa que eu vou fazer essa volta. Próximo jogo eu não sei, vamos ver como vou me sentir nos próximos dias - afirmou o atleta na saída de campo.

Na Vila Belmiro, dois integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira acompanharam o atacante. Dorival não pôde ir à partida, pois já estava de viagem marcada para a Europa. Neymar ressaltou a importância de ter esse acompanhamento de perto para constatar sua evolução e lembrou, mais uma vez, do seu objetivo em voltar a jogar pela Amarelinha e vencer uma Copa do Mundo.

- Acho que a preparação para a Copa do Mundo já começou faz tempo. Desde quando eu me lesionei, o meu foco sempre foi voltar a jogar e a jogar na Seleção Brasileira. Obviamente eles [comissão técnica] vieram para me ver, mas esse trato é igual com todos. Eles vão em todos os clubes e vão ver todos os jogadores. Sei o meu tamanho e sei o que eu me tornei, graças ao que eu fiz dentro de campo. Vou me dedicar ao máximo para estar 100% e voltar a defender a camisa Seleção Brasileira - afirmou.

Neymar ainda detalhou o que passou pela sua cabeça enquanto esteve em campo na partida desta quarta e quais foram as impressões dessa segunda metade de jogo disputada pelo Santos.

- Próximo jogo eu não sei, vamos ver como vou me sentir nos próximos dias. Para falar a verdade, me senti muito bem, esperava ter corrido muito menos do que corri hoje. Estou contente com meu jogo, fiquei feliz de voltar a jogar e me senti em casa, porque quando estou nos gramados é o que eu mais gosto de fazer - completou.