Neymar mostra visão de dentro do ônibus do Santos em chegada à Vila Belmiro

O elenco do Santos foi recebido com muita festa na chegada à Vila Belmiro na noite desta quarta-feira (5). Logo mais, o time entra em campo para enfrentar o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Neymar, que estará no banco de reservas, publicou um vídeo onde mostra a chegada do ônibus no estádio e a visão dos atletas para a torcida.

O time foi recepcionado com sinalizadores e uma multidão que cercou o veículo nos arredores do estádio. Milhares de torcedores, mesmo sem ingressos, se deslocaram para a frente da Vila Belmiro para acompanhar a chegada de Neymar e apoiar o time.

As entradas no estádio estão sendo feitas através do reconhecimento facial. A tecnologia foi implantada para evitar que torcedores trocassem acessos de sócios uns com os outros, já que a entrada é nominal. Com ingressos esgotados, as catracas registraram um grande fluxo na pouco antes do início da partida.

Santos que manter boa fase com Neymar

O Santos busca sua segunda vitória seguida na competição depois de um período difícil de quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas consecutivas. A chegada de Neymar no clube ascendeu um horizonte positivo na equipe e nos torcedores, que se mostram muito empolgados desde o anúncio do atacante.

Com sete pontos, o Peixe Lidera o Grupo B. Em seguida, vem o Guarani, com a mesma pontuação, e que ainda joga nesta rodada contra o Água Santa nesta quinta-feira. A Portuguesa, com seis pontos, e o RB Bragantino, com cinco, completam a chave.

Torcida do Santos lota arredores da Vila Belmiro antes da estreia de Neymar. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Neymar treinou com o elenco duas vezes antes de ser relacionado para o jogo. Logo após sua apresentação, em entrevista coletiva, o atacante já havia se mostrado ansioso para reestrear pelo Santos e ser relacionado para uma partida.

- Fisicamente estou bem melhor. Não estou 100% ainda. Preciso de minutos, de jogos, e não só com treino que vou estar bem fisicamente. Isso vou ganhar com o tempo. Estou muito melhor do que estava quando voltei a jogar. Estava me sentindo bem nos treinos no Al-Hilal. Só não jogo amanhã (sábado, 2 de fevereiro) pois não estou inscrito - afirmou na ocasião.