Neymar faz sua reestreia pelo Santos, nesta quarta-feira (5), a partir das 21h35, na partida contra o Botafogo–SP, válida pelo Campeonato Paulista. O retorno de Neymar ao Santos é um dos momentos mais aguardados do futebol brasileiro nos últimos anos, moldando inclusive como o comércio se comporta. Reflexo disso é a ação promovida pelo bar “Bávaro” em Curitiba, que promete distribuir 200 chopes (cerveja) de graça, caso Neymar marque um gol.

Caso o craque balance as redes, a distribuição dos chopes será realizada logo após o apito final, garantindo que os torcedores possam brindar a volta triunfal do ídolo santista.

Neymar participa de treino com o Santos no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

- Neymar de volta ao Santos é um marco para o futebol. E se ele fizer um gol, nada melhor do que comemorar essa emoção com um chope gelado por conta da casa - destaca Luiz Breda, cofundador do Bávaro.

O bar “Bávaro” é a principal operação da Rua 24 Horas, um dos principais endereços da cidade de Curitiba, localizado na Rua Visconde de Nácar.

Neymar deve jogar em Santos x Botafogo-SP

Na segunda-feira (3), o atacante participou das primeiras atividades com o elenco santista e já deixou boas impressões no treinamento.

A expectativa é que o jogador ganhe alguns minutos contra o Botafogo-SP, mas sem exigir um alto rendimento da parte física. Afinal, o atacante acumula poucos minutos desde que voltou da grave lesão no joelho no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e precisa ganhar ritmo antes de atuar com a carga máxima em campo.