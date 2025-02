Escalações Santos x Botafogo-SP: Neymar inicia no banco antes de estreia

O Santos encara o Botafogo-SP na noite desta quarta-feira (5) pela sétima rodada do Campeonato Paulista em noite que marca a reestreia de Neymar. O camisa 10 foi apresentado na última sexta-feira, participou de dois treinamentos com o elenco alvinegro e já foi relacionado para o confronto. Ele inicia no banco de reservas e será opção no banco para o auxiliar técnico Pedro Malta, que substitui Pedro Caixinha, suspenso.

O Peixe vem de vitória por 3 x 1 em cima do São Paulo no clássico do último fim de semana. Na partida, Guilherme marcou duas vezes e o jovem Gabriel Bontempo fez seu primeiro gol como jogador profissional da equipe.

Neymar participa de treino com o Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos quer emendar sua segunda vitória seguida no estadual. Os três pontos diante do São Paulo foram importantes para quebrar uma sequência negativa que a equipe enfrentava, eram quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas.

O Peixe lidera o Grupo B da competição com sete pontos conquistado em seis jogos até aqui. A pontuação é a mesma do Guarani, segundo colocado, e que ainda joga nesta rodada contra o Água Santa nesta quinta-feira. A Portuguesa, com seis pontos, e o RB Bragantino, com cinco, completam a chave.

As escalações de Santos x Botafogo-SP

Para a partida, o Santos não terá o zagueiro Zé Ivaldo à disposição também por suspensão. O defensor levou seu terceiro cartão amarelo no clássico do fim de semana. Para a vaga, João Basso foi o escolhido para o onze inicial. Ao seu lado, Luan Peres segue como titular. Pelas laterais, o jovem Vinicius Lira sai para o retorno de Escobar e o argentino Leo Godoy faz o lado direito.

No meio-campo, o técnico Pedro Malta escalou o mesmo time do último jogo. Tomás Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo formam o setor. No ataque, Soteldo era dúvida, mas foi mantido no time titular e completa o trio ofensivo com o artilheiro Guilherme e o centroavante Tiquinho Soares.

O Santos está escalado com: Gabriel Brazão, Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Digo Pituca e Gabriel Bontempo; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

O Botafogo-SP vai a campo assim: João Carlos, Wallison, Alisson Cassiano, Ericson e Gabriel Risso; Edson, Silvinho e Gabriel Bispo; Leandro Maciel, Jonathan Cafú e Alexandre Jesus.