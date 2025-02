Neymar faz primeiro treino com elenco do Santos e aumenta ansiedade para estreia

O Santos venceu o São Paulo no clássico disputado no último sábado (1) e elevou a moral do elenco após sequência negativa no Paulistão. A tentativa de retomar o bom momento do time é, sem dúvidas, parte do efeito da chegada de Neymar ao clube, que se apresentou à torcida na sexta e agora já gera a expectativa de quando será a sua estreia pelo Peixe. Nesta segunda-feira, o craque fará seu primeiro treino com o elenco e aumenta ainda mais a ansiedade dos torcedores para vê-lo em campo.

continua após a publicidade

Recuperado de uma grave lesão no tornozelo que o tirou dos gramados por mais de um no, Neymar se diz preparado para jogar, ansioso pelo retorno e que já poderia ter estreado pelo Santos no jogo contra o São Paulo se não fosse o impedimento pela inscrição no Paulistão.

➡️ Santos divulga vídeo com os bastidores da apresentação de Neymar; assista

Diante do Botafogo-SP, na quarta-feira (5), Neymar será um dos nomes disponíveis pelo técnico Pedro Caixinha para atuar na partida. O técnico confirmou isso em coletiva após o clássico do fim de semana. A expectativa é tão grande que o jogo, que antes seria às 19h30, foi alterado para o horário nobre das 21h35, o que fez com que todas as emissoras e canais online com direito de transmissão anunciassem que irão passar o duelo na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Neymar é apresentado pelo Santos na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Agora, aguarda o processo de aprovação do BID da Confederação Brasleira de Futebol (BID) para ser considerado apto à inscrição no Campeonato Paulista. Quando isso acontecer, o atacante estará 100% livre para atuar.

Por ter atuado pouquíssimos minutos no Al-Hilal desde que retornou da lesão, o jogador não deve ter uma presença longa dentro de campo, mas já será o suficiente para que o torcedor do Santos tenha um gostinho de vê-lo com a camisa do clube.

continua após a publicidade

➡️ Chegada de Neymar impulsiona em 400% valor de patrocínio no Santos

Por enquanto, o jogador tem um contrato de seis meses com o clube, mas isso não significa que não possa acontecer uma renovação do vínculo por mais tempo. Em sua apresentação, o jogador afirmou que o importante é estar bem par atuar com a camisa do Peixe o máximo que conseguir.

- Muito cedo para falar de prorrogar o vínculo. O Santos me deu a oportunidade de poder voltar. Obviamente abri mão de muita coisa para estar aqui. Foi um casamento perfeito. Momento imaginado por todas as partes e aconteceu. Fazer um contrato de seis meses que obviamente pode ser prolongado, não sabemos o dia de amanhã, pois há duas semanas nem imaginava estar aqui - disse.