Saiba como Neymar inspirou o Santos mesmo antes de reestrear no time

O Santos retomou o caminho das vitórias no Campeonato Paulista neste sábado (1º), ao derrotar o São Paulo de virada por 3 a 1, na sexta rodada da competição. Guilherme, autor de dois gols, foi o grande nome da partida e destacou a energia positiva que a chegada de Neymar trouxe ao elenco, mesmo antes de o astro estrear em campo.

— O Mister também disse hoje na preleção, se me permite dizer, professor. Mas ele falou que é impossível, não tem como a energia desse cara não contagiar. Dispensa comentários. Só da festa que foi feita aqui ontem, a energia do torcedor. Eu mesmo, particularmente, acompanhei tudo. Eu vi a festa pela televisão. Eu vi a coletiva inteira que ele fez aqui, ontem, nesse mesmo lugar. E não tinha como. Se mexeu comigo, tenho certeza que mexeu com todo mundo. E já dá pra ver que a energia do torcedor é diferente. Agora a gente está ansioso para que a gente tenha o Neymar do nosso lado. Como o Mister falou, para a gente continuar crescendo. Continuar evoluindo — destacou o artilheiro do Paulistão, com sete gols.

Neymar, que assistiu ao confronto de casa, deve ser regularizado nos próximos dias e tem previsão de estrear na quarta-feira (5), contra o Botafogo-SP, às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro. Ele elogiou Guilherme, chamando o jogador santista de craque.

— Rapaz. Não sei se o Ney vai ver isso, mas obrigado. Vindo dele, de fato fica difícil de falar. Ney, obrigado. De fato, ele faz parte dessa vitória. A energia dele, só dele estar aqui, por mais que não esteve hoje, mas esteve orando e emanando todas as energias. Não é o elogio de qualquer pessoa, no caso é do meu ídolo, ídolo da nação santista — afirmou o camisa 11 do Peixe.

A vitória marcou a reação do Santos após três derrotas consecutivas. Com sete pontos, o Peixe assumiu a segunda posição do Grupo B, atrás apenas do Guarani, que tem a mesma pontuação, mas um saldo de gols melhor, mesmo com um jogo a menos.

