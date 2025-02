Santos divulga vídeo com os bastidores da apresentação de Neymar; assista

O Santos divulgou neste domingo um vídeo que conta com detalhes a chegada de Neymar no clube, em uma operação que envolveu a chegada do jogador da Arábia Saudita, passagem por São Paulo para reuniões e ações comerciais e ida até Santos para a assinatura do contrato e encontro especial com a torcida.

As câmeras da Santos TV acompanharam todo evento na Vila Belmiro, que recebeu apresentações especiais em homenagem ao jogador com artistas santistas, como Supla, os MC´s Bin e WM, Eddie Rock e Mano Brown. Debaixo de muita chuva, a torcida do Peixe se fez presente e a festa nas arquibancadas foi flagrada pelas lentes do clube.

O material também mostra momentos inéditos de Neymar nos vestiários do estádio, quando encontrou com amigos e convidados, funcionários do clube com quem trabalhou em sua primeira passagem pelo Santos e capturou momentos particulares do jogador, como sua preparação para subir ao palco no gramado.

Lá em cima, Neymar não conteve a emoção. Antes mesmo de falar aos microfones, se emocionou ao encontrar com a torcida. Neymar relembrou de sua primeira passagem e falou sobre sua promessa de que um dia voltaria a jogar pelo Santos, feita quando deixou o time em 2013.

- Eu tô muito contente, muito feliz, vivemos muitos momentos lindos por aqui. E eu tenho certeza que a gente tem ainda muita coisa para viver. Se depender de mim, do amor e do carinho que tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, fé, determinação e, obviamente, muita ousadia. Esse dia vai ficar guardado para sempre na minha vida - declarou Neymar à torcida alvinegra.

O material tem pouco mais de 11 minutos de duração e foi divulgado nas redes sociais do clube eno canal oficial do Santos no YouTube.