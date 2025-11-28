Santos escalado para enfrentar o Sport na Vila Belmiro; Neymar será titular?

O Santos recebe o Sport nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe ocupa a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 38 pontos, e precisa de um triunfo para ultrapassar o Vitória na tabela. Além disso, torce para que o Leão da Barra seja derrotado pelo Mirassol neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Barradão.

A principal novidade na relação santista é o retorno do atacante Neymar, que foi poupado na última segunda-feira (24), no confronto diante do Internacional. Ele sentiu o menisco do joelho esquerdo diante do Leão Capiria, mas treinou normalmente com a equipe usando uma proteção na perna. Ele vai para o sacrifício e será titular.

O único desfalque para a partida será o lateral-esquerdo Escobar, que teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda na última terça-feira (25) e deve perder o restante da temporada. O Menino da Vila Vini Lira surge como opção para o setor. Por outro lado, Lautaro Díaz volta a ficar à disposição após se recuperar de um incômodo no joelho direito.

Assim, o Santos está escalado com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Escalação do Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Christian Riveira, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Téc: César Lucena;

Santos escalado para enfrentar o Sport (Foto: Divulgação)

Números de Neymar em 2025:

Neymar em 2025

25 jogos (20 titular)

7 gols

3 assistências

183 minutos para participar de gol

73 minutos em campo por jogo

2.4 finalizações por jogo (1.0 no gol)

8.4 finalizações para marcar

42% de conversão em grandes chances

2.6 passes decisivos por jogo

81% de acerto no passe

7 grandes chances criadas

47% de eficiência nos duelos

Nota Sofascore 7.32