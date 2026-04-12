Cuca diz que Neymar 'encheu o tanque' e projeta sequência pelo Santos

O técnico do Santos, Cuca, elogiou a atuação de Neymar na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado (11), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 foi titular e atuou durante os 90 minutos após duas partidas de ausência, uma por suspensão e outra por ter sido poupado devido ao controle de carga.

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Em entrevista coletiva após a partida, Cuca comentou a atuação da equipe santista e do capitão do time.

— O Neymar está evoluindo jogo a jogo. Ficou para trabalhar e apresentou uma desenvoltura bem melhor. A tendência é que ele evolua ainda mais. É arriscado jogar os 90 minutos, então vamos avaliar; se ele aguentar, melhor. Vamos trabalhar para que jogue na terça. A gente fica feliz em vê-lo desfrutar do jogo como fez - disse Cuca.

Neymar retornou ao Santos depois de dois jogos. (Foto: João Erick/Agência F8/Folhapress)

Com dois jogos pela frente em casa, Cuca afirmou que o curto intervalo de tempo entre as partidas é um desafio para recuperar os jogadores fisicamente.

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— A vitória te dá muita confiança. Temos que nos mobilizar a cada jogo, cada história. Daqui a dois dias, tem Sul-Americana e precisamos provar novamente. Fazer o máximo possível de pontos, vitórias, tentar jogar bem, fica mais próximo do resultado. Na maioria das vezes, virá. Intensidade não é fácil de manter, precisa rodar, colocar os descansados. Fazer força de grupo. Tem muito jogador ainda que vai produzir, vai jogar, daqui a pouco serão chamados - concluiu o treinador.

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Próximos jogos do Santos:

14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)

19 de abril (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

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