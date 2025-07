Santos inscreve jogadores da base no Campeonato Brasileiro

O elenco profissional do Santos FC treinou nesta quinta-feira (3) no CT Rei Pelé, novamente enfrentando o frio e chuva, mas com o reforço de nove jogadores da base, como parte da integração entre as equipes.

continua após a publicidade

Eles participaram do treino técnico, comandando pelo técnico Cléber Xavier e sua comissão. Alguns dos atletas são conhecidos no grupo principal e já chegaram a ir para jogos oficiais, como o lateral Vinicius Lira, os atacantes Luca Meirelles e Mateus Xavier e o zagueiro Alencar.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Os goleiros João Pedro e Rodrigo Falcão também já têm vivência no time de cima. O atacante Pedro Padula já vinha participando das atividades desde o início da semana e nesta quinta-feira (03) reforçaram a equipe Rodrigo Cesar, também no ataque, e o estreante Pepê Fermino, meia atacante.

continua após a publicidade

Dos nove que reforçaram o treino hoje, oito são Sub-20 e apenas o goleiro João Pedro ainda é Sub-17.

Vale lembrar que além deles, o time principal conta com muitos Meninos da Vila: JP Chermont, Gabriel Bontempo, Souza, Deivid Washington, todos ainda com idade para o Sub-20, além do goleiro João Fernandes e do volante Hyan, com 21 anos.

Os goleiros João Paulo, Diógenes e Neymar Jr. também são formados na base do Peixe. O gerente de futebol, Gustavo Ferreira, trabalhou na base e vem sendo fundamental para essa integração entre os departamentos.

continua após a publicidade

Gareotos da base participam de treino do profissional masculino do Santos nesta quinta-feira (03). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Da base para o profissional:

O estreante do dia, o Pepê Fermino, comentou sobre a emoção de treinar pela primeira vez no grupo principal do Santos.

-É uma experiência muito boa, essa é a integração da base profissional, eu creio que é o sonho de todo moleque treinar aqui, ainda mais do lado de grandes craques, então é uma experiência muito boa, e eu creio que vai ajudar muito no meu desenvolvimento como atleta - disse Pepê Fermino

Pedro Padula também não esconde a satisfação de integrar o treino profissional.

-Como é que não gosta, né? É incrível estar aqui, com ótimos profissionais. Estou muito feliz, tentando agarrar oportunidade com unhas e dentes, e, se Deus quiser, vou seguir a minha carreira profissional aqui no Santos, estou muito feliz com cada oportunidade que eles estão me dando, que Deus está me dando, e vamos seguir no caminho - destacou o atacante.

Vinicius, que retorna aos treinos no profissional, reforça a importância da participação nas atividades, como incentivo para evoluir.

-É uma experiência muito boa e estar com jogadores desse nível é maravilhoso, uma grande motivação, sem dúvida - completou o lateral.

Recém-chegado do Sul-Americano sub17, na Colômbia, onde conquistou o título, o goleiro João Pedro foi chamado para compor o grupo defensores e ressaltou a sua felicidade.

-Acho que é muito importante para a minha evolução, para eu aprender com os caras mais experientes e com os nossos preparadores, Maia e Dennis. Creio que vai me ajudar muito para futuramente estar muito bem-preparado para seguir no Santos - afirmou João.

JOGADORES DA BASE INSCRITOS NO BRASILEIRÃO: Robson Jr., João Pedro, Vinicius Lira, João Ananias, Profeta, Bernardo Paias, Pepê Fermino, Rodrigo Cézar, Nadson e Pedro Padula.