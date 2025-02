Neymar busca o primeiro gol no retorno ao Santos contra o Água Santa

Neymar deve começar na equipe titular do Santos diante do Água Santa neste domingo (16), às 20h30, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Pressionado para obter uma vitória já que o time está de fora da zona de classificação do Paulistão, o Santos é o lanterna do Grupo B com nove pontos. O Guarani, o Bragantino e a Portuguesa acumulam 11 pontos cada.

O camisa 10 do Alvinegro vai fazer apenas o quarto jogo com a camisa do Peixe e ainda não atingiu a marca de estar em campo durante 90 minutos em uma mesma partida.

Neymar está retornando de uma lesão grave no ligamento do joelho sofrida em outubro de 2023, quando atuava pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias. No Al-Hilal, o atacante disputou apenas sete jogos. Ele tinha contrato com a equipe da Arábia Saudita até o meio deste ano.

Fora da zona de classificação no Paulistão, Santos busca vitória diante do Água Santa. Neymar deve jogar na equipe titular (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Em novembro do ano passado, sofreu uma lesão muscular no segundo jogo após o retorno do problema sério que teve no joelho esquerdo.

Diante do Água Santa, o camisa 10 deve pelo menos manter a minutagem e jogar mais de 45 minutos. O último gol do atacante foi marcado no dia 3 de outubro de 2023 na vitória do Al Hilal por 3 a 0 contra o Nassaji Mazandaran.

Em rápido contanto com os jornalistas na zona mista após a derrota para o Corinthians, Neymar afirmou que a ideia de Pedro Caixinha é utilizá-lo em todos os jogos. O atacante ainda afirmou que estava de acordo com a decisão do treinador e que se sentia cada vez melhor fisicamente.

Números de Neymar na carreira:

Santos (2009/2013): 136 gols em 225 jogos

Barcelona (2013-2017): 105 gols em 186 jogos

PSG (2017-2023): 118 gols em 173 jogos

Al-Hilal (2023-2025): 1 gol em 7 jogos

Seleção Brasileira (2010-atual): 79 gols em 128 jogos

Minutagem de Neymar pelo Santos em 2025:

06.02 - Santos 1 x 1 Botafogo-SP - 45 minutos

09.02 - Novorizontino 0 x 0 Santos - 75 minutos

13.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - 68 minutos