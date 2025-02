A CBF divulgou a tabela básica da Série A do Brasileirão 2025 na noite de quarta-feira (12). O Santos, por sua vez, já conhece seus adversários ao longo da competição. Com contrato válido até o meio do ano, Neymar poderá jogar as 12 primeiras rodadas da Série A.

Brasileirão 2025

A competição começará no dia 29 de março (sábado). A rodada inaugural, que ainda será detalhada com estádios, dias exatos e horários, terá os dez jogos programados entre os dias 29 e 31 de março (segunda-feira).

A 38ª e última rodada será em 21 de dezembro (domingo), apenas quatro dias antes do Natal. A razão é a pausa de um mês, entre a 12ª e a 13ª rodadas, devido à participação de Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras no Mundial de Clubes 2025, que acontecerá de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

Neymar no Brasileirão 2025 pelo Santos

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho de 2025. Caso não renove com o Peixe, o craque poderá participar das primeiras 12 rodadas do Brasileirão, sendo uma das principais atrações do Brasileirão neste ano. Confira a tabela do Peixe no período ⬇️

1ª Rodada: Vasco da Gama x Santos — São Januário

Possíveis datas: 29/3, 30/3 ou 31/3

Possíveis datas: 29/3, 30/3 ou 31/3 2ª Rodada: Santos x Bahia — Vila Belmiro

Possíveis datas: 5/4, 6/4 ou 7/4

Possíveis datas: 5/4, 6/4 ou 7/4 3ª Rodada: Fluminense x Santos — Maracanã

Possíveis datas: 12/4, 13/4 ou 14/4

Possíveis datas: 12/4, 13/4 ou 14/4 4ª Rodada: Santos x Atlético-MG — Vila Belmiro

Possíveis datas: 16/4 ou 17/4

Possíveis datas: 16/4 ou 17/4 5ª Rodada: São Paulo x Santos — MorumBis

Possíveis datas: 19/4, 20/4 ou 21/4

Possíveis datas: 19/4, 20/4 ou 21/4 6ª Rodada: Santos x Red Bull Bragantino — Vila Belmiro

Possíveis datas: 26/4, 27/4 ou 28/4

Possíveis datas: 26/4, 27/4 ou 28/4 7ª Rodada: Grêmio x Santos — Arena do Grêmio

Possíveis datas: 3/5, 4/5 ou 5/5

Possíveis datas: 3/5, 4/5 ou 5/5 8ª Rodada: Santos x Ceará — Vila Belmiro

Possíveis datas: 10/5, 11/5 ou 12/5

Possíveis datas: 10/5, 11/5 ou 12/5 9ª Rodada: Corinthians x Santos — Neo Química Arena

Possíveis datas: 17/5, 18/5 ou 19/5

Possíveis datas: 17/5, 18/5 ou 19/5 10ª Rodada: Vitória x Santos — Barradão

Possíveis datas: 24/5, 25/5 ou 26/5

Possíveis datas: 24/5, 25/5 ou 26/5 11ª Rodada: Santos x Botafogo — Vila Belmiro

Possíveis datas: 30/5, 1/6, 2/6

Possíveis datas: 30/5, 1/6, 2/6 12ª Rodada: Fortaleza x Santos — Arena Castelão

Possíveis datas: 11/6 ou 12/6

