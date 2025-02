Com Neymar, Santos encara o Água Santa em busca de reabilitação na tabela

O Santos finalizou neste sábado (15) a preparação para o duelo contra o Água Santa e o técnico Pedro Caixinha vai promover mudanças na equipe titular. A principal delas será a dupla de zaga, que será formada por Gil e Zé Ivaldo. Luan Peres é desfalque por suspensão.

continua após a publicidade

No último jogo, na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, o português usou três zagueiros na defesa com João Basso, Zé Ivaldo e Luan Peres, que também reforçou a lateral-esquerda.

O zagueiro Luan Peres será desfaqlue por suspensão no duelo contra o Água Santa. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

JP Chermont deve ganhar a vaga de titular na lateral-direita na vaga de Leo Godoy.

Caixinha ainda não poderá contar com os atacantes Willian Bigode, Álvaro Barreal e Gabriel Veron, que estão em fase de transição. Benjamín Rollheiser será apresentado na próxima segunda-feira (16) e ainda está em fase de adaptação.

continua após a publicidade

O Peixe precisa vencer o jogo para entrar na zona de classificação para o mata-mata do estadual. O Alvinegro está em quarto lugar na tabela com 9 pontos. São duas vitórias em nove jogos. A Portuguesa e o Bragantino já entraram em campo nesta rodada e ambos estão com 11 pontos. O Guarani, com a mesma pontuação, entra em campo neste domingo (16) contra o São Bernardo, às 16h, no Estádio Primeiro de Maio.

Santos e Água Santa se enfrentam neste domingo (16) pela décima rodada do Campeonato Paulista, às 20h30, na Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos x Água Santa

10ª Rodada — CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos;

📺 Onde assistir: TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming).

continua após a publicidade

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.