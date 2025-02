Santos x Água Santa: onde assistir, horário e prováveis escalações

Santos e Água Santa se enfrentam neste domingo (16), às 20h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. A partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista terá transmissão ao vivo da TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming).

O Santos ainda não venceu nenhuma partida desde a chegada de Neymar no elenco, foram dois empates e uma derrota. O Peixe tem nove pontos acumulados e é o terceiro colocado do Grupo B, atrás do Guarani e da Portuguesa.

Pedro Caixinha deve fazer mudanças na parte defensiva, já que o zagueiro Luan Peres está suspenso por três cartões amarelos. O técnico ainda não pode contar com Willian Bigode, Álvaro Barreal e Gabriel Veron, que seguem em preparação física. Neymar deve fazer sua terceira partida como titular.

O Água Santa, por sua vez, venceu uma partida, empatou três e perdeu cinco. O time tem apenas seis pontos e briga contra o rebaixamento.

Neymar em ação pelo Santos, contra o Corinthians, na NeoQuímica Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Santos e Água Santa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS x ÁGUA SANTA

10ª Rodada — CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos;

📺 Onde assistir: TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Brazão; Godoy, João Basso, Zé Ivaldo, Gil e Guilherme; Pituca, Rincón, Neymar e Thaciano; Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha

ÁGUA SANTA: Luan; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan; Netinho, Vieira, Mike, Luan Dias e Davi Gomes; Ademílson. Técnico: Pintado