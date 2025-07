Mayke comenta parceria com Neymar no Santos: ‘Sempre fui fã’

O lateral-direito do Santos, Mayke, foi apresentado nesta quinta-feira (31), na Vila Belmiro. Em entrevista coletiva, o ex-jogador do Palmeiras falou sobre a expectativa em atuar pelo novo clube, agradeceu a parceria de anos com o Diretor Executivo Alexandre Mattos e ainda rasgou elogios para o capitão santista, Neymar.

O ex-jogador do Palmeiras comentou sobre o fato de jogar com o camisa 10 e também com Zé Rafael, com quem atuou por mais de cinco anos no clube rival.

— Não tenho nem o que falar. Para mim, é um dos melhores jogadores que a gente tem. No mundo, é um dos melhores jogadores. Sempre fui fã. É uma honra jogar com ele. Não só do lado dele, mas do Zé Rafael, que foi meu companheiro de clube por mais de cinco anos. Alguns joguei contra. Cheguei há pouco tempo, mas já vi que o elenco tem muita qualidade. Tô muito feliz e vou fazer tudo para sempre ajudar — disse Mayke.

Mayke pode fazer a estreia pelo Santos no duelo diante do Juventude, na próxima segunda-feira (4), no Morumbis. (Foto: Jota Erre/AGIF)

O novo camisa 2 comentou sobre as principais características do elenco santista, que tem uma mescla de Meninos da Vila com atletas mais experientes.

— Todos sabem que o futebol é muito difícil, às vezes entra numa fase não tão boa. E, quando entra numa fase boa, de qualquer jeito, dá tudo certo. Sabemos que o Santos não está numa fase tão boa, não podemos mentir. Mas tenho certeza que vamos sair dessa. O grupo está bem misto, moleques novos e também jogadores que vieram de grandes clubes e bem maduros. Então, é uma junção perfeita. Tenho certeza que, daqui para frente, ganhando jogos, volta a confiança dos jogadores, consecutivamente às vitórias e aos pontos que a gente precisa para tirar o Santos dessa situação — disse o lateral.

Negociações:

Durante a entrevista coletiva do lateral Mayke, ele também agradeceu os esforços do Diretor Executivo Alexandre Mattos. O empresário trouxe o jogador para o Palmeiras e, segundo o jogador, ele o considera como um pai.

— Já tinha havido algumas sondagens lá atrás, mas, quando chegou mesmo uma proposta, foi com a chegada de um cara que eu considero como um pai, que me ajudou tanto na subida da base para o profissional no Cruzeiro como na chegada ao time profissional do Palmeiras, que foi o Alexandre Mattos. Meu irmão, então. Um cara que eu admiro muito. Quando ele chegou, ele e o presidente fizeram uma proposta, me procuraram, fiquei feliz. Tinha esse resto do ano, meu contrato terminava em dezembro. Mas entramos num consenso. Na vida, tudo tem um ciclo. E o meu ciclo no Palmeiras, a gente, conversando, sabia que já tinha acabado. Conversamos bem. Foi bom para mim, para o Palmeiras e para o Santos — disse Mayke.