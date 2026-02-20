Saída de Tiquinho alivia folha salarial do Santos; clube segue com transfer ban e busca reforços

O atacante Tiquinho Soares deixou o Santos na última sexta-feira (13) para ser o novo reforço do Mirassol, equipe do interior de São Paulo que conquistou vaga direta na Libertadores após estrear na elite do futebol nacional no ano passado.

O jogador foi anunciado nesta sexta-feira (20) e chega por empréstimo até o fim da temporada. O Peixe arcará com parte do salário do novo camisa 29 do Mirassol. Em 2026, ele não entrou em campo pelo Alvinegro Praiano. Ao todo, disputou 43 partidas e marcou nove gols com a camisa santista.

Em sua passagem pelo Santos, Tiquinho não conseguiu se firmar. Ele desembarcou na Baixada Santista após viver grande fase no Botafogo, onde foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, sendo posteriormente contratado em definitivo pelo clube paulista.

Tiquinho Soares treina com o elenco do Mirassol nesta sexta-feira (20). (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Na última sexta-feira (19), o Santos foi notificado pela FIFA e sofreu um transfer ban em razão de uma dívida de R$ 15,3 milhões com o Arouca, de Portugal, pelo não pagamento na negociação do zagueiro João Basso.

Enquanto busca reforços, especialmente para o sistema defensivo e o meio-campo, o Peixe está impedido de registrar novos jogadores. Paralelamente às tratativas para reverter o transfer ban, a diretoria também tenta aliviar a folha salarial, não apenas com a saída de Tiquinho, mas também com as possíveis negociações de João Basso e Tomás Rincón.

O Santos entra em campo neste domingo (22), contra o Novorizontino, às 16h (de Brasília), em Novo Horizonte (SP), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

