Cicinho crava resultados de quartas do Paulistão e faz promessa: 'Venho fantasiado'

O ex-jogador Cicinho palpitou nos resultados dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista durante o programa "Jogo Aberto", da Band. Bragantino, São Paulo, Palmeiras, Capivariano, Novorizontino, Santos, Portuguesa e Corinthians, decidem as vagas para a próxima fase do estadual neste sábado (21) e domingo (22).

continua após a publicidade

➡️ SBT cria programa para Galvão Bueno com presença de pentacampeão

Palpites de Cicinho

O primeiro jogo será entre RB Bragantino e São Paulo, marcado para este sábado (21), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista. Para a partida, Cicinho previu uma vitória tricolor por 3 a 1. Ao palpitar, ele fez uma aposta, onde garantiu que realizaria o próximo programa fantasiado de linguiça em caso de eliminação do Tricolor.

No mesmo dia, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Capivariano, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Diante da diferença de orçamento e das equipes entre os clubes, Cicinho previu uma goleada alviverde por 6 a 0.

continua após a publicidade

🤑 Aposte nas quartas de final do Paulistão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

No domingo (22), o Novorizontino enfrenta o Santos, dentro de casa. Ao analisar determinado confronto, o ex-São Paulo previu uma zebra. Para ele, o Peixe irá perder por 2 a 1, e assim, ser eliminado do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Do mesmo modo, Cicinho também apontou para uma zebra no confronto entre Corinthians e Portuguesa. As equipes também se enfrentam no domingo, às 20h30 (de Brasília), no Canindé. O ex-jogador palpitou em uma vitória de 3 a 2 da Lusa.

Vale destacar que todos os confrontos das quartas de final do Paulistão serão decididos em partidas únicas. Ou seja, o vencedor avança para a semifinal, enquanto o time perdedor dá adeus à competição.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas