Santos

Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Vasco; saiba como comprar

Peixe busca primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Cruz-Maltino

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 20/02/2026
21:11
Santos inicia venda de ingressos para jogo contra o Vasco. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos inicia venda de ingressos para jogo contra o Vasco. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
  Matéria
  Mais Notícias

O Santos iniciou, nesta sexta-feira (20), a venda de ingressos para o duelo contra o Vasco, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na próxima quinta-feira (26), na Vila Belmiro. As vendas ocorrem pelo site do Sócio Rei, e o reconhecimento facial é obrigatório tanto no momento da compra quanto no acesso ao estádio.

O Peixe ainda não venceu na competição e acumula derrotas para a Chapecoensee o Athletico Paranaense, além de um empate diante do São Paulo.

Antes do compromisso pelo Brasileirão, o Alvinegro Praiano encara o Grêmio Novorizontino neste domingo (22), em Novo Horizonte, às 16h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar treina normalmente com o elenco do Santos nesta sexta-feira (20). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar treina normalmente com o elenco do Santos nesta sexta-feira (20). (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Todas as categorias de associados já estão aptas para a compra. Quem ainda não é sócio pode realizar cadastro gratuito no plano Santos Mais Popular.

Os ingressos para associados variam entre R$ 60,00 e R$ 100,00. Para o público geral, os valores vão de R$ 120,00 a R$ 266,67.

Os visitantes também devem acessar o Sócio Rei para efetuarem a compra da arquibancada, que custa R$240,00 (inteira).

Agenda de jogos do Santos:

QUARTAS DE FINAL DO PAULISTA - 22.02 - Novorizontino X Santos - Jorge Ismael de Biasi - 16h (de Brasília)

BRASILEIRO - 4ª rodada - 26.02 - Santos x Vasco - Vila Belmiro - 19h (de Brasília)

BRASILEIRO - 5ª rodada - 10.03 - Mirassol x Santos - Maião - 21h30 (de Brasília)

BRASILEIRO - 6ª rodada - 15.03 - Santos x Corinthians - Vila Belmiro - 16h (de Brasília)

BRASILEIRO - 7ª rodada - 18.03 - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 (de Brasília)

BRASILEIRO - 8ª rodada - 22.03 - Cruzeiro x Santos - Mineirão - 16h (de Brasília)

