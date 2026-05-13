Neymar titular? Confira escalação do Santos para enfrentar Coritiba pela Copa do Brasil

O Santos está pronto para enfrentar o Coritiba pelo duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

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Na partida de ida, disputada no dia 22 de abril, as equipes empataram sem gols na Vila Belmiro. Recentemente, o Peixe atravessou uma sequência de sete jogos sem vitória, mas encerrou o jejum no último domingo (10), ao derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Baixada Santista, com gols de Neymar e Adonis Frías.

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A principal novidade da escalação é o ataque formado por Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar. O goleiro Gabriel Brazão volta a ser titular após cumprir suspensão. Por outro lado, Cuca não conta com Luan Peres, que se recupera de uma fratura na mão esquerda.

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Neymar tem apenas dois jogos para convencer o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, de que merece uma vaga na convocação final para a Copa do Mundo. A lista será divulgada na próxima segunda-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O Peixe quer evitar um novo vexame na competição. No ano passado, a equipe foi eliminada pelo CRB, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, e, por isso, disputou apenas o Campeonato Brasileiro de maio até o fim da temporada.

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➡️ Diante do Coritiba, Santos deve demonstrar pretensões para restante da temporada

Santos divulga escalação do duelo contra o Coritiba. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ CORITIBA X SANTOS - Quinta fase da Copa do Brasil

📲 Quarta-feira, 13 de maio de 2026

📍Estádio: Couto Pereira (Curitiba)

⏰Horário: 19h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: Amazon Prime Video (clique aqui para asssitir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Ramon Abbatti Abel (SC)

🚩Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Escalações:

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha.

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar.

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