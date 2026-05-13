AO VIVO no Lance!TV: Neymar pode voltar em Coritiba x Santos pela Copa do Brasil

Vale vaga e promete muita emoção no Couto Pereira. Coritiba x Santos se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, em duelo decisivo que você acompanha AO VIVO no Lance!TV, em transmissão no estilo web rádio. ➡️Inscreva-se no canal do Lance!.

continua após a publicidade

A expectativa ainda aumenta com a possibilidade de Neymar voltar a atuar pelo Peixe, o que movimenta a torcida santista para uma noite de clima especial em Curitiba.

A cobertura começa uma hora antes de a bola rolar, às 18h30, trazendo todas as informações do pré-jogo, bastidores, provável escalação das equipes e a movimentação das torcidas para mais um capítulo decisivo da competição nacional.

continua após a publicidade

Caso entre em campo, Neymar deve ser o grande destaque da partida e pode ganhar seus primeiros minutos após período de recuperação. ➡️Neymar deve ir à Copa? Vote!

Neymar em ação em Recoleta x Santos pela Sul-Americana; Craque é expectativa em (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

A narração será de Lucas Borges, com comentários de João Vidal e reportagens da setorista do Santos, Juliana Yamaoka. Acompanhe com o Lance! todos os detalhes de mais um confronto decisivo da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Neymar vai à Copa do Mundo?

O duelo entre Coritiba e Santos no Couto Pereira, marcado para a noite desta quarta-feira (13), pelo duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, deverá ter o atacante Neymar novamente entre os titulares do time paulista. E o camisa 10 tem motivo duplo para se destacar quando entrar em campo às 19h30 (de Brasília).

Neymar ainda sonha com uma vaga na Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, que começa no mês que vem. Para isso, restam apenas dois jogos - ambos contra o Coxa - para que o camisa 10 mostre que está 100% para compor a lista de convocados. O primeiro será hoje e, o segundo, no domingo (17), mas pelo Brasileirão.

Além da chance por um sonho pessoal, Neymar também precisará assumir a responsabilidade pensando também no coletivo. Isso porque o primeiro jogo da Copa do Brasil terminou empatado sem gols e, portanto, o placar está aberto por uma vaga nas oitavas de final.