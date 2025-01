‘Meu trono está vazio’. Saiba o que Pelé ‘falou’ para Neymar

— Olá, Ney. Tudo bem? Tenho certeza que você sabe quem está falando.

Assim começa o vídeo que o Santos enviou ao atacante Neymar, em que utilizou inteligência artificial para reproduzir a voz do Rei Pelé e tentar convencer o craque a voltar para a Vila Belmiro. A produção emocionou o pai do jogador e foi fundamental nas conversas para repatriá-lo. O Lance! teve acesso ao vídeo e conta o que o Rei do futebol falou para convencer Neymar a voltar para casa

— E o nosso Peixe, hein? Tô vendo tudo aqui de cima. Tempos difíceis. A cidade ficou triste. A Vila escureceu. Meu trono está vazio. E a camisa está guardada. Ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la.

O vídeo, recheado de imagens de Neymar e Pelé juntos, tem como foco principal mostrar para o atacante que o Santos é a sua casa. A produção trata de, com a narração do maior ídolo da história do clube, relembrar momentos marcantes do jogador com a camisa do Peixe.

— Na verdade, pense que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui. Ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui. Virou um grande ídolo nacional aqui. Depois, rodou o mundo pra se tornar uma estrela mundial.

Além de mostrar lances e conquistas de Neymar pelo Santos, Pelé convida o atacante a voltar para a Vila Belmiro. Em um dos momentos do vídeo, a voz do Rei fala que seu trono está vazio à espera “do príncipe”, se referindo ao atacante. A voz também diz que a camisa para o craque está reservada.

— Essa é só entre eu e você, Ney. Não só o Santos. Mas o Brasil tá precisando de você de novo. Ouça o seu coração. Volta pra sua casa. Pra sua cidade. Para o seu povo.

No vídeo, o Santos fez questão de mostrar que, na Vila Belmiro, Neymar será tratado com carinho. A estratégia do clube foi convencer o atacante de que em casa ele terá dias felizes pela frente. O Peixe entende que, um ano antes da próxima Copa do Mundo, o jogador precisa se sentir bem para desempenhar seu melhor futebol.

— Eu permito que você use meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente. E se prepara pra trazer o Hexa pra gente. Lembra o que você prometeu? Eu vou, mas eu volto.

A imagem que encerra o vídeo é uma de Neymar na Vila Belmiro durante o Campeonato Paulista do ano passado, sendo ovacionado pela torcida e agradecendo pelo apoio em um dos camarotes do estádio.

— Daqui de cima, eu vou sempre acompanhar você, meu príncipe.