Al-Hilal se despede de Neymar, e torcida do Santos vai à loucura na web

Neymar se aproximou do Santos nesta segunda-feira (27) após o Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciar o encerramento do contrato com o jogador. O fato levou a torcida do clube alvinegro à loucura nas redes sociais. Até o momento, o destino mais provável para o atleta é um retorno ao time paulista.

O cenário fez diversos internautas comemorarem na web a possível proximidade de um anúncio do craque como reforço do Santos. Caso os rumores se concretizem, o meia retornará ao futebol brasileiro para o clube que o revelou após 12 anos no futebol europeu.

Nas redes sociais, o Al-Hilal divulgou a notícia om a seguinte mensagem: "Hilal e Neymar concordam em terminar o relacionamento contratual por compromisso. Obrigado, Neymar, e boa sorte". Veja abaixo a repercussão da torcida santista na web após a publicação.

Neymar fora dos planos do Al Hilal

O clube não havia inscrito o brasileiro na Liga Saudita devido à sua forma física e ao fato de ocupar uma vaga de jogador estrangeiro. Porém, o Al-Hilal se posicionava contra a uma rescisão contratual com o jogador, cujo vínculo ia até junho de 2025. Contudo, o cenário mudou nas últimas horas.

A situação contratual do craque da Seleção Brasileira com o clube saudita era o maior empecilho para o retorno do Menino da Vila. Com a rescisão sacramentada, Neymar pode estar mais perto do que nunca de ser anunciado pelo Santos.

