Santos planeja apresentação de Neymar no Pacaembu e na Vila Belmiro

O Santos está preparando uma apresentação histórica para Neymar, que será realizada em dois momentos. A ideia é promover um grande evento no Pacaembu, em São Paulo, na próxima quinta-feira (30), com possibilidade de estender a celebração no mesmo dia para a Vila Belmiro, em Santos. Além disso, a festa deve continuar durante o clássico contra o São Paulo, no sábado (1º), às 20h30 (de Brasília), quando Neymar estará presente no estádio.

Segundo o Lance! apurou, há ainda a possibilidade de o clássico diante do São Paulo ser transferido para o Pacaembu. No sábado, já está marcado para a Mercado Livre Arena Pacaembu o jogo entre Portuguesa e Botafogo-SP, às 16h.

Fontes ouvidas pela reportagem deixam claro, porém, que a nova arena foi projetada para ter rodadas duplas, até por contar com quatro vestiários. Então, do ponto de vista logístico, é possível que o estádio receba duas partidas no próximo sábado. Para isso, o Santos teria de fazer o pedido nesta terça-feira (28), para que a Federação Paulista de Futebol (FPF) fizesse a troca até quarta-feira.

O anúncio oficial da contratação está previsto para ocorrer entre esta terça e quarta-feira, já convidando os torcedores para o evento no Pacaembu. A expectativa do clube é abrir o tradicional estádio paulista para que a torcida receba calorosamente o maior ídolo do Santos desde Pelé, garantindo uma grande presença de público.

Neymar oficializou a rescisão de seu contrato com o Al Hilal na noite desta segunda-feira, ficando livre para acertar seu retorno ao Santos. O vínculo inicial será curto, com duração de cinco meses, mas a diretoria acredita que terá condições de convencê-lo a renovar por mais uma temporada, permanecendo até a Copa do Mundo de 2026.

Sem entrar em campo desde novembro de 2024, quando sofreu uma lesão muscular enquanto atuava pelo Al Hilal, Neymar chega ao Santos em busca de retomar sua melhor forma. Em duas temporadas na Arábia Saudita, o atacante disputou apenas sete jogos, com um gol e duas assistências.