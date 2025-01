Santos: filho de Robinho treina com elenco na reapresentação

Nesta segunda-feira (27), o Santos teve duas novidades no treinamento realizado no CT Rei Pelé: os jovens Robson Jr. e Nadson participaram da atividade junto ao elenco profissional. Ambos foram destaques na campanha do clube na Copinha deste ano, em que o Peixe acabou eliminado na terceira fase, após derrota nos pênaltis para a Ferroviária.

Juninho, de 17 anos, é atacante e filho de Robinho, ídolo do Alvinegro Praiano. Ele disputou duas partidas na Copinha e marcou um gol. Nadson, com apenas 16 anos, também esteve presente no torneio, participando de quatro jogos, mas sem balançar as redes.

Apesar de ainda não estarem inscritos no Campeonato Paulista, os Meninos da Vila foram integrados ao treino para compor o elenco, já que o técnico Pedro Caixinha não contou com seis jogadores do plantel principal.

O próximo compromisso do Santos será nesta quarta-feira, quando visita o São Bernardo pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida acontecerá no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, com início às 18h30 (horário de Brasília).