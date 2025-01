Mercado da Bola: Santos oficializa a contratação de Tiquinho Soares

Após semanas de negociação, o Santos oficializou nesta sexta-feira (23) a contratação do centroavante Tiquinho Soares. O Peixe fechou um acordo em definitivo para contar com o jogador ex-Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o alvinegro na última temporada. O contrato é válido até o fim de 2027.

A equipe já demonstrava interesse em contar com o atleta desde o fim do ano passado. Após o fim da temporada, rumores surgiram sobre a movimentações do Peixe para contar com Tiquinho. O atleta chega em um elenco que ainda não tem um nome definido para a posição de referência no ataque, mas o jogador de 34 anos terá a concorrência de Furch e Guilherme no setor.

Após quase dez anos fora do Brasil, Tiquinho retornou em agosto de 2022 para vestir a camisa do Botafogo. Após meia temporada de estreia, viveu seu primeiro ano completo em 2023 e teve um desempenho relevante, tornando-se um dos artilheiros dos país. Marcou 29 gols e deu sete assistências em 54 jogos.

No ano passado, os números foram um pouco abaixo, mas seguiu sendo uma peça importante na equipe que dominou o futebol brasileiro e da América. Disputou 53 partidas e balançou as redes nove vezes, além de distribuir oito assistências.

Tiquinho é o quinto reforço do Santos, que anteriormente já havia fechado com os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy e o meia-atacante Thaciano.

O atacante chega em um momento importante onde o Peixe busca afirmação neste começo de temporada. Iniciou o ano com uma vitória contra o Mirassol por 2 x 1, empatou por 1 x 1 com a Ponte Preta na sequência e perdeu o primeiro clássico do ano diante do Palmeiras. Sofreu a virada dentro da Vila Belmiro no último minuto de partida.

O técnico Pedro Caixinha bate na tecla que o objetivo é recuperar a identidade do Santos dentro de campo e formar uma equipe que tenha como perfil a pressão no ataque e o protagonismo durante as partidas.

O próximo compromisso do Peixe será diante do Velo Clube, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Tiquinho está relacionado para a partida. A bola rola às 18h30 neste sábado (25) no Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro.