Mas já? Jornalista projeta gigante na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Ainda estamos em janeiro, mas para o jornalista Abel Neto, da ESPN, já tem gigante como candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Durante programa na última quinta-feira (23), o comentarista criticou o atacante Soteldo e afirmou que, com o elenco atual, o Santos irá brigar contra o descenso.

continua após a publicidade

➡️ Ex-jogador questiona possível volta de Neymar ao Santos e sugere outro clube ao craque

- O Soteldo é um dos jogadores mais superestimados no Brasil na minha opinião. Atacante cujo pacote é caríssimo. Além de indisciplinado taticamente, é indisciplinado como atleta. Um atacante que faz pouquíssimos gols, que tem lampejos. Na situação que está hoje, o Santos precisa do Soteldo, mas é muito pouco - começou.

- Aliás, com o elenco que o Santos tem, é para lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vai ganhar com o Tiquinho, Barreal, mas com o elenco que tem hoje... Quem assistiu ao clássico viu que tem muitos jogadores que não tem a menor condição de estar no elenco do Santos - completou o jornalista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Santos no Campeonato Paulista

O Santos perdeu de virada por 2 a 1 para o Palmeiras na última quarta-feira (22) na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Antes, o Peixe havia vencido o Mirassol e empatado com a Ponte Preta. No próximo sábado (25), a equipe de Pedro Caixinha joga fora de casa, contra o Velo Clube, às 18h30.