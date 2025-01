Pedro Martins, CEO do Santos, explica planejamento e mudanças no clube

Pedro Martins, novo CEO do Santos, concedeu entrevista coletiva como executivo do clube. A apresentação aconteceu pouco depois de o clube anunciar as demissões de Alexandre Gallo e membros da comissão técnica, na manhã desta sexta-feira (3).

Segundo o executivo santista, o Peixe está se posicionando em um mercado muito competitivo e que seu primeiro desafio foi buscar um bom treinador para a temporada do clube, que contratou Pedro Caixinha para a vaga deixada por Fábio Carille.

- Santos está se posicionando em um mercado extremamente competitivo, em que a SAF está fazendo investimentos extremamente altos, em que a profissionalização do departamento de futebol não é mais um caminho a ser seguido, e sim uma necessidade - disse Pedro Martins.

- Agora a gente vem fazendo algumas outras mudanças que buscam colocar o Santos dentro de uma nova mentalidade, dentro de uma nova forma de ser gerido. É importante ressaltar aqui que a gente teve que fazer algumas correções e alguns ajustes de rota. Depois da escolha de Pedro Caixinha, a gente também muda a maneira como opta para fazer a pré-temporada, e agora é importante comunicar que a gente muda também alguns nomes que vinham sendo escolhidos para a janela de transferência - falou o executivo, referindo-se aos desligamentos.

Em seu pronunciamento, Pedro Martins também deixou claro que o Santos precisa "buscar uma identidade"



- É preciso buscar uma identidade, não só a maneira de jogar, que a gente fala que o Santos quer ser um time intenso, agressivo, a gente precisa buscar a identidade também na maneira de gerir nosso dia a dia isso. E também no perfil de atletas que estão sendo escolhidos. E é importante ressaltar dentro de uma posição de CEO que tudo isso vem sendo analisado primeiro dentro da atividade de fim, dentro do departamento de futebol. Todas as outras áreas de gestão da empres continua como diretor do clube - completou.

Quem é Pedro Martins

Pedro Martins é formado em Administração, com MBA em Indústria do Futebol na Universidade de Liverpool-ING. Antes de chegar ao Santos, era o diretor de futebol do Botafogo, onde foi campeão do Brasileirão e da Libertadores da temporada de 2024.

O novo CEO do Peixe já trabalhou como vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), além de clubes, como Athletico-PR, Cruzeiro, Vasco, entre outros.