Conheça Pedro Caixinha, o novo técnico do Santos para 2025

Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos para a próxima temporada. Marcelo Teixeira, presidente do clube, concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé nesta segunda-feira (23), e anunciou a contratação do técnico português.

Na coletiva, Pedro Martins, ex-diretor de futebol do Botafogo, foi anunciado como novo CEO do alvinegro praiano. O dirigente participou das negociações por um novo treinador, e divulgou o nome do novo treinador do Peixe.

Quem é Pedro Caixinha?

Nascido em Portugal, Caixinha começou no futebol como goleiro, função o qual atuou até os 28 anos. Posteriormente, o português seguiu no esporte por cursos profissionalizantes, como a graduação em Ciências do Desporto com especialização em futebol e o mestrado em Treino de Alto Rendimento.

No Brasil, Caixinha ganhou destaque no comando no Red Bull Bragantino, em 2023. Em dois anos de clube, foram 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Por conquistas individuais, ele venceu os prêmios de melhor treinador nos meses de setembro e outubro de 2023 na liga nacional.

O treinador garantiu a melhor campanha do Massa Bruta no Brasileirão desde que voltou à elite, o que confirmou vaga na Pré-Libertadores deste ano. No Paulistão, o time alcançou duas semifinais no comando dele.

Além do futebol brasileiro, o novo treinador do Peixe tem passagens por México, Escócia, Arábia Saudita, Argentina e Catar. Como estilo de jogo, Caixinha é conhecido por intensidade e transições rápidas.

