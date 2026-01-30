De olho no São Paulo, Santos quer melhorar retrospecto em clássicos nesta temporada

O Santos terá pela frente dois clássicos consecutivos contra o São Paulo. O primeiro será no próximo sábado (31), válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis. Já o segundo acontece na quarta-feira seguinte (4), pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Na última temporada, o Peixe disputou dez partidas contra os principais rivais e venceu apenas quatro: dois triunfos diante do Tricolor, um contra o Corinthians e outro sobre o Palmeiras.

Em 2026, o Alvinegro Praiano enfrentou o Verdão na segunda rodada do estadual, no dia 14 de janeiro, e foi derrotado por 1 a 0, na Arena Barueri. Depois, recebeu o Timão no dia 22 e empatou por 1 a 1, na Vila Belmiro.

Vojvoda no comando do Santos diante do Palmeiras, na Arena Barueri. (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Em meio às instabilidades dentro de campo, já que a equipe venceu apenas uma das seis partidas disputadas na temporada, e à espera de Rony, que será o terceiro reforço do ano após os anúncios de Gabriel Barbosa e Gabriel Menino, o Peixe busca dar uma resposta imediata à torcida. A cobrança tem sido constante, tanto pela necessidade de novos reforços quanto pelo baixo rendimento apresentado em campo por alguns atletas, como Zé Ivaldo, Mayke e Caballero.

Nos dois clássicos disputados até aqui, o Santos apresentou uma postura apática e de um time que ainda aguarda o retorno de seu principal jogador: Neymar, em fase final de transição após lesão no joelho. Gabriel Barbosa, autor de dois gols em duas partidas, também simboliza uma tentativa de recomeço dentro da tão mencionada reconstrução do clube, ao lado dos chamados reforços caseiros, com os atletas do Sub-20 que vêm ganhando cada vez mais espaço sob o comando de Vojvoda, especialmente pela ausência de novas contratações.

Diante desse cenário, o clássico contra o São Paulo surge como uma oportunidade de reabilitação para o Santos, não apenas pelo peso do confronto, mas pelo contexto que envolve os dois clubes. Assim como o Peixe, o Tricolor também atravessa um momento de instabilidade dentro de campo, fora da zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista, além de conviver com turbulências nos bastidores, marcadas por denúncias de corrupção e pela renúncia recente do presidente Júlio Cazares.

Em meio à pressão externa e à cobrança das arquibancadas, Santos e São Paulo se enfrentam duas vezes em curto espaço de tempo, buscando uma resposta rápida ao torcedor e tentando transformar o clássico em ponto de virada para a sequência da temporada.

Agenda Santos:

PAULISTA - 6ª rodada - 31.01 (sábado) - São Paulo x Santos - 20h30 (de Brasília) - Morumbis

BRASILEIRO - 2ª rodada - 04.02 (quarta) - Santos x São Paulo - 20h (de Brasília) - Vila Belmiro

PAULISTA - 7ª rodada - 08.02 (domingo) - Noroeste x Santos - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho

BRASILEIRO - 3ª rodada -12.02 (quinta) - Athletico-PR x Santos - 19h (de Brasília) - Arena da Baixada

PAULISTA - 8ª rodada - 15.02 (domingo) - Santos x Velo Clube - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro