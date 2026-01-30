Por onde anda Adiel, ex-meia do Santos?

Adiel viveu seu melhor momento no Shonan Bellmare, tornando-se ídolo e conquistando acesso à J-League após 12 anos.

Ele teve uma estreia simbólica marcando um gol contra o Barcelona em 1998, mas enfrentou concorrência no clube e foi emprestado a times como Urawa Red Diamonds.

Adiel de Oliveira Amorim destacou-se nas categorias de base do Santos e conquistou o Mundial Sub-17 em 1997.

Adiel de Oliveira Amorim simboliza uma trajetória incomum no futebol brasileiro: revelado em um dos maiores celeiros do país, campeão mundial pela Seleção de base e protagonista de momentos marcantes ainda muito jovem, encontrou longe do Brasil o espaço para se tornar referência técnica e ídolo de torcida. O Lance! conta por onde anda Adiel.

Nascido em Cubatão (SP), Adiel iniciou sua formação ainda criança nas categorias de base do Santos, chegando ao clube aos 13 anos. Dono de baixa estatura, canhota refinada e bom entendimento de jogo, rapidamente se destacou entre os melhores de sua geração.

O auge precoce veio em 1997, quando integrou a Seleção Brasileira campeã do Mundial Sub-17, dividindo o meio-campo com nomes como Ronaldinho Gaúcho. Na semifinal contra a Alemanha, Adiel marcou o primeiro gol da goleada por 4 a 0, tornando-se uma das figuras do título.

Do Santos ao futebol internacional

Promovido ao time profissional do Santos em 1998 pelo técnico Emerson Leão, Adiel teve uma estreia simbólica: marcou seu primeiro gol como profissional contra o Barcelona, no Camp Nou, durante o Troféu Joan Gamper. O lance projetou seu nome internacionalmente e reforçou o rótulo de joia santista.

Apesar do potencial, a concorrência no elenco e a oscilação natural de um jovem jogador levaram o clube a buscar empréstimos. Em 2000, Adiel foi cedido ao Urawa Red Diamonds, onde ganhou experiência no futebol japonês. No retorno ao Brasil, passou por clubes do interior paulista como Taubaté e Botafogo-SP.

Em 2004, deixou definitivamente o Santos e teve uma breve passagem pelo futebol do Kuwait, defendendo o Qadsia SC, experiência que ele próprio já descreveu como atípica, em um contexto pouco profissionalizado.

Idolatria no Japão e auge da carreira

Foi no retorno ao Japão que Adiel viveu o melhor momento da carreira. Contratado pelo Shonan Bellmare, tornou-se rapidamente peça central da equipe. Atuando como meia ofensivo, assumiu protagonismo técnico, gols decisivos e liderança em campo.

Ao longo de seis temporadas, somou 192 jogos e 51 gols, números expressivos para um meio-campista. Com Adiel como referência, o Shonan conquistou o acesso à J-League após 12 anos, feito histórico para o clube. No período, marcou o gol de número 5.000 da história da liga japonesa e foi eleito Melhor Jogador da Temporada de 2007, superando nomes como Hulk.

A identificação foi tamanha que Adiel passou a ser tratado como ídolo local, algo raro para brasileiros fora do eixo dos grandes clubes europeus.

Últimos anos de Adiel como jogador

Após deixar o Japão, tentou nova experiência no futebol chinês, atuando por Wuhan Zall e Hubei China-Kyle. Já em fim de carreira, retornou ao Brasil para defender o Juventus-SP, onde foi peça importante no acesso à Série A2 do Paulista em 2015.

Encerraria a carreira profissional em 2017, vestindo a camisa da Portuguesa Santista, fechando um ciclo de quase 20 anos no futebol.

Por onde anda Adiel, ex-meia do Santos?

Após a aposentadoria, Adiel (@adiel_amorim) manteve ligação com o esporte fora das quatro linhas. Radicado em São Paulo, tornou-se presidente da Associação Leec OFC, atuando em projetos esportivos e comunitários voltados à formação de jovens.

Sem ocupar cargos em clubes profissionais, mantém presença discreta no meio esportivo, participando ocasionalmente de entrevistas, encontros com torcedores e ações ligadas à memória do futebol santista e do futebol japonês, onde construiu sua maior identidade como atleta.

Clubes da carreira de Adiel