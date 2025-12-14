Pênalti perdido fecha temporada decepcionante de Gabigol pelo Cruzeiro
Gabigol errou o pênalti que poderia classificar o Cruzeiro
Já com rumores de uma possível saída do Cruzeiro em 2026, Gabigol fechou sua temporada pela equipe mineira errando um pênalti decisivo contra o Corinthians na Neo Química Arena.
Especialista em penalidades máximas, o camisa 9 da Raposa teve a chance de fechar a decisão e colocar a equipe na final, mas bateu fraco no canto esquerdo, e Hugo Souza fez a defesa. Contra o Corinthians, o atacante entrou justamente para bater a penalidade máxima, no lugar de Kaio Jorge.
Vestindo a camisa do Cruzeiro, Gabigol disputou 48 partidas, com 13 gols marcados e quatro assistências. Contratado para ser o principal nome do time, ele perdeu seu lugar na equipe titular para Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro.
Em toda sua carreira, Gabriel Barbosa perdeu apenas nove pênaltis no tempo normal, convertendo 53 de 62 penalidades. Pelo Cruzeiro, este foi o terceiro perdido de oito que cobrou.
Corinthians x Cruzeiro
Cruzeiro e Corinthians fizeram uma semifinal eletrizante neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o time mineiro dominou a partida até o início do segundo tempo, abriu 2 a 0 no placar, dois gols de Arroyo, mas viu o Corinthians diminuir com Matheus Bidu na etapa final. O 2 a 1 levou a decisão para os pênaltis.
Precisando de dois gols para sair de São Paulo classificado, o Cruzeiro tomou a iniciativa. Controlava o jogo, tentava construir jogadas ofensivas, mas esbarrava na marcação alvinegra. No fim do primeiro tempo, os visitantes abriram o placar com Keny Arroyo.
No início da segunda etapa, o camisa 99 voltou a marcar e colocou o Cabuloso na frente. Entretanto, apenas cinco minutos depois, Matheus Bidu marcou e recolocou o Timão no jogo.
Nas penalidades máximas, Cássio defendeu o primeiro pênalti, cobrado por Yuri Alberto. Gabigol teve a chance de fechar as cobranças, mas perdeu sua cobrança. Nas alternadas, Walace também errou e o Corinthians garantiu sua vaga na decisão.
