Mano Menezes foi anunciado como o novo comandante da Seleção do Peru. Aos 63 anos, o treinador brasileiro acertou com a federação peruana após encerrar seu vínculo com o Grêmio ao fim da última temporada. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (29), por meio das redes sociais da seleção. Na coletiva, o treinador prometeu reformulação e citou Neymar.

— É uma honra dirigir a seleção peruana. Sempre teve uma ligação forte do Brasil com o Peru. Muitos treinadores brasileiros estiveram aqui. São pessoas que nos aproximaram na história. Sabemos que os últimos anos não foram brilhantes em termos de resultado, mas estamos aqui porque acreditamos que o Peru pode voltar a ser protagonista. Já vivi esse tipo de situação antes. Quando treinei a Seleção Brasileira em 2010, e foi quando conheci o Peru mais a fundo — disse Mano em coletiva, que seguiu:

— Estive em Arequipa no Sul-Americano de 2011 acompanhando o sub-20 da seleção brasileira. Seis meses depois daquele torneio, tínhamos seis ou sete jogadores na seleção principal. A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores na próxima Copa que surgiram deste torneio em 2011. Temos Danilo, Alex Sandro, Casemiro, se Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos.

Em publicação, o perfil da equipe destacou o início de um novo ciclo sob a liderança do técnico brasileiro, que assume a vaga deixada por Ibañez, desligado do cargo em setembro de 2025. A informação já circulava na imprensa local e foi confirmada posteriormente no Brasil.

Com a chegada ao Peru, Mano volta ao comando de uma seleção depois de mais de dez anos. Sua última experiência desse tipo foi à frente da Seleção Brasileira, entre 2010 e 2012, período posterior à Copa do Mundo da África do Sul.

Escolha certa? 🧢

Mano fecha com um novo trabalho após dois meses, período em que esteve sem clube desde a saída do Grêmio, em 9 de dezembro de 2025. O treinador assumiu o comando da equipe em 21 de abril do ano anterior, em volta ao clube após 20 anos de sua primeira passagem pelo Imortal. Ao longo da carreira, acumulou experiências à frente de diversas equipes do futebol brasileiro, como Fluminense, Corinthians, Internacional, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, entre outras.

Este será o segundo trabalho de Menezes no comando de uma seleção. O primeiro ocorreu à frente do Brasil, entre 2010 e 2012, período em que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres.

Ciclo do Peru 🔴⚪🔴

Mano ocupará o cargo deixado pelo argentino Óscar Ibáñez, efetivado em fevereiro de 2025 e demitido em setembro do mesmo ano. Outros dois treinadores passaram pelo comando da seleção na disputa por uma vaga na Copa do Mundo: o uruguaio Jorge Fossati e o peruano Juan Reynoso.

O Peru encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas na nona colocação, na vice-lanterna, oito pontos atrás da Bolívia, que avançou à repescagem. A campanha foi construída por duas vitórias, seis empates e dez derrotas, além de apenas seis gols marcados e 21 sofridos.

A última vez que o Peru participou de uma Copa do Mundo foi em 2018, na Rússia, quando caiu ainda na fase de grupos em uma chave formada por França, Dinamarca e Austrália, com derrotas por 1 a 0 e uma vitória por 2 a 0, respectivamente.

