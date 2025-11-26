menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Souza manda forte recado para treinador do Palmeiras: 'Responde, Abel!'

Abel Ferreira defendeu que o Palmeiras foi prejudicado por arbitragem

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
10:57
Souza, ex-jogador, no programa esportivo do Podpah
imagem cameraSouza, ex-jogador, no programa esportivo do Podpah (Foto: Reprodução)
O ex-jogador Souza, que participa do programa esportivo do PodPah, criticou a declaração de Abel Ferreira "responsabilizando" a arbitragem pela perda de alguns pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O comentarista discordou da fala do treinador e mandou um forte recado.

➡️ Jornalista peruano detalha clima e bastidores da capital que recebe Palmeiras x Flamengo

Ex-jogador do São Paulo, Souza questiona Abel Ferreira

Ô Abel, depois eu vou pegar seu número da Mega Sena também, tá? Ele falou que o Weverton defenderia o pênalti do São Paulo. Então o Brazão defenderia o pênalti que você tá chorando que não foi dado para o Palmeiras contra o Santos.

Seu time anda tomando dois gols de laterais, você abre mão do Campeonato Brasileiro e agora você quer colocar a culpa na arbitragem, dizer que seu time leva 15 pontos de erro de arbitragem?! Ninguém criou narrativa, Abel.

Você perdeu para o Mirassol, para o Vitória. Quais erros tiveram nesses jogos? Responde, Abel! O que a gente falou aqui foi realidade. Narrativa é que você tá criando em cima de um fato que você mesmo abriu mão. Agora, você tá dando desculpa porque tá perdendo o campeonato.

Sosa em ação na partida entre Grêmio x Palmeiras pelo Brasileirão
Palmeiras sofre virada do Grêmio e vê título mais distante (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Abel defende Palmeiras prejudicado por arbitragem

De acordo com Abel, o rendimento do Palmeiras caiu, mas sua equipe passou a ser prejudicada pelos árbitros no decorrer dos jogos do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o português falou sobre a partida no Sul e fez algumas observações, como não ter entendido o motivo pelo qual Giay foi expulso no final do confronto depois de cometer pênalti - o lateral recebeu amarelo e, após checar o VAR, o árbitro expulsou o argentino.

- Uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD, e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes. Mas muita coisa mudou depois do jogo contra o São Paulo. Isso é bem visível. Hoje o árbitro não teve dúvidas nenhuma em marcar os dois pênaltis (contra o Palmeiras) - disse o treinador do Palmeiras.

- De apitar, por exemplo, o pênalti no Maracanã (em Gómez no início de Flamengo x Palmeiras). Se comparar o pênalti com o do Arrascaeta na casa do Palmeiras na primeira volta, há muita diferença? Há diferença a bola que bate no jogador do Vitória e nem ao VAR foi ver. Será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e o STJD ainda desse mais dias de castigo, o que nunca tinha visto em cinco anos de Brasil? - afirmou Abel.

