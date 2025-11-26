Protagonista de 'Os Donos do Jogo' é filha de zagueiro artilheiro ex-Botafogo

Filha do ex-jogador do Botafogo Júlio César Gouveia Vieira, conhecido como Julinho, Giullia Buscacio dá vida à personagem Suzana Guerra na série "Os Donos do Jogos", da Netflix. A filha do ex-jogador nasceu em Funchal, capital da Ilha da Madeira, em Portugal.

Na trama exibida pela Netflix, sua personagem é casada com o contraventor "Búfalo", herdeiro do império da família, e enfrenta conflitos com sua irmã, Mirna Guerra, interpretada por Mel Maia.

Suzana Guerra, irmã de Mirna em "Os Donos do Jogo", é interpretada por Giullia Buscacio, filha do ex- Botafogo Júlinho (Foto: Reprodução)

Mais sobre Julinho, ex-jogador do Botafogo

Revelado pelo Curitiba, o zagueiro Julinho se destacou com a camisa do Botafogo, onde foi campeão carioca em 2006. Em 2008, o zagueiro vai para o São Paulo, mas não consegue se destacar. Em 2009 ele retorna ao Glorioso, contribuindo muito com a campanha do clube para escapar do rebaixamento. No ano seguinte, o ex-jogador foi transferido para o Tigres, do México, onde foi tetra campeão mexicano e se tornou um grande ídolo. Lá ele ficou até 2018, quando anunciou sua aposentadoria.

Mais sobre a carreira de Giullia Buscacio, atriz de "Os Donos do Jogo"

A carreira de Giullia começou em 2009, quando tinha apenas 11 anos. Sua estreia ocorreu na Record, na série "A Lei e o Crime", onde interpretou a personagem Patrícia. Na Globo, participou do programa "Nosso Querido Trapalhão" em 2010 e fez uma aparição especial em "Aquele Beijo" em 2011.

Aos 27 anos, a atriz já acumula participações em nove produções televisivas. Após sua estreia na Globo, construiu uma carreira sólida na emissora, atuando em Balacobaco (2012), I Love Paraisópolis (2015), Velho Chico (2016), Novo Mundo (2017), O Sétimo Guardião (2018), Éramos Seis (2019), Travessia (2023) e Renascer (2024).