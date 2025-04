A partida entre Fluminense e Santos, marcada para este domingo (13), no estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contará com a presença de personagens importantes.

Neymar retorna ao menos para o banco de reservas após mais de um mês fora por lesão; Renato Gaúcho disputará seu terceiro jogo no retorno ao Tricolor; Thiago Silva, capitão poupado do jogo pela Sul-Americana, também estará de volta. No entanto, um nome menos badalado pode voltar a ganhar uma vaga entre os titulares: Leo Godoy.

Anunciado como reforço do Santos para a temporada, Leo Godoy começou no banco de reservas na partida contra o Velo Clube, pela quarta rodada — duelo em que, inclusive, entrou no decorrer do jogo e marcou o único gol santista na derrota por 2 a 1. Em seguida, foi titular nos confrontos diante de Ponte Preta, Palmeiras, São Bernardo, São Paulo, Botafogo-SP, Grêmio Novorizontino e Corinthians, até perder a vaga e passar quatro jogos no banco de reservas.

Na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians, começou no banco, mas entrou na reta final da partida. A "briga" pela posição é direta com o lateral JP Chermont, revelado pelo clube e titular em boa parte da disputa da Série B no ano passado.

Nos últimos confrontos, no entanto, Chermont também passou a lidar com críticas. Na partida contra o Bahia, na Vila Belmiro, o Peixe vencia por 2 a 1 quando Luciano Juba fez grande jogada, deixou o lateral e o zagueiro Gil "na saudade" e empatou o jogo. Dessa forma, o técnico Caixinha passou a considerar uma nova mudança para a lateral.

Leo Godoy marcou contra Velo Clube, no Paulistão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Jogo-treino deu sinal que Godoy retorna aos titulares do Santos

O Santos realizou um jogo-treino diante do Água Santa na última quinta-feira (10), no CT Rei Pelé. A atividade, vencida pelo Alvinegro Praiano por 3 a 2, contou com a presença de Léo Godoy entre os titulares. A partida foi dividida em três tempos de 30 minutos, e o camisa 29 foi substituído por Chermont apenas no último período.

Embora o clube tenha informado que o jogo-treino teve como principal objetivo dar mais minutagem aos atletas com menor participação na temporada, a presença de Léo Godoy entre os titulares foi interpretada, segundo apuração do Lance!, como um indício de possível mudança na equipe principal para o confronto contra o Fluminense.

Primeira formação: Brazão; Leo Godoy, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Thaciano; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.



Segunda formação: João Paulo; Leo Godoy (João Basso), Luisão, Luan Peres e Kevyson; Tomás Rincón, Diego Pituca (Gabriel Bontempo) e Neymar Jr; Gabriel Veron, Barreal e Deivid Washington.



Terceira formação: Diógenes; JP Chermont, João Basso, Luisão e Kevyson; Tomás Rincón, Coulibaly e Gabriel Bontempo; Hyan, Gabriel Veron e Deivid Washington.

Carreira de Leo Godoy antes do Santos

Natural de Concordia, na Argentina, Godoy tem 28 anos e começou a carreira profissional no Atlético Rafaela, em 2015. Ele chegou a passar pelo Talleres antes de chegar ao Estudiantes, em 2021. Na equipe de La Plata, o lateral explodiu e virou um dos principais destaques.

Em 2023, Leo Godoy foi o lateral-direito que mais deu assistências em toda a América do Sul, com 11 passes para gol. Além disso, ele também balançou as redes quatro vezes e foi peça fundamental na conquista da Copa Argentina.

O ótimo desempenho chamou a atenção do Athletico-PR, que o adquiriu em definitivo em 2024. No Furacão, o argentino atuou em 42 partidas, com um gol e quatro assistências.