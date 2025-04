Renato muda patamar ofensivo e supera números de Mano e Diniz no Fluminense

O Fluminense goleou o GV San José, por 5 a 0, pela segunda rodada da Sul-Americana, em jogo para recuperar a confiança ofensiva. No setor final do campo, a equipe de Renato Gaúcho parece ter mudado da água para o vinho em poucos jogos e, finalmente, feito as pazes com o gol.

De acordo com relatos dos jogadores, a chegada do treinador mudou o clima no vestiário, e mudou drasticamente os números do Tricolor no terço final do campo. Nos dois jogos sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense saiu com os três pontos, finalizou 37 vezes, marcou 7 gols e trocou 890 passes.

Em comparação com as primeiras partidas comandadas por Mano Menezes, a diferença é notável. O ex-treinador assumiu o time no empate em 1 a 1 com o Internacional. Em seguida, perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, e empatou em 1 a 1 com o Criciúma.

A falta de efetividade para marcar era ponto de preocupação do Fluminense de Mano Menezes. Nos últimos cinco jogos sob o comando do técnico, foram apenas três gols marcados.

Agora, com Renato Gaúcho, o Flu parece ter recuperado a boa fase de seus atacantes e, acima de tudo, a confiança do elenco. Depois de marcar duas vezes na goleada pela competição continental, Germán Cano revelou como a chegada do comandante impactou para o desempenho do time na partida.

– O trabalho do treinador durante a semana deu certo em campo. Criamos muitas chances de gols e convertamos. Para o centroavante é importante, como Everaldo, Serna, eu... Pouco a pouco vamos entendendo a ideia do treinador e o que ele quer dentro do campo

Durante a coletiva de impresa, Renato falou sobre seu estilo de jogo ofensivo e revelou como pretende fazer o time jogar no seu estilo de jogo.

— Eu gosto de jogar ofensivamente, vai depender muito de como a equipe estiver se comportando nessa parte tática. Tivemos o jogo contra o Bragantino e hoje o time se comportou muito bem. Sempre que eu treinei as equipes eu procurei jogar ofensivamente e trabalho bastante a posse de bola. Valorizo bastante essa posse. E contra o Bragantino e contra a equipe de hoje jogamos dentro do campo adversário marcando pressão e deu certo. É a maneira que eu gosto de trabalhar e, enquanto estiver dando certo, nós vamos continuar dessa forma.

O início de trabalho de Renato Gaúcho supera os números de Fernando Diniz em suas primeiras partidas à frente do Tricolor, em 2022, em posse de bola e finalizações, que eram os pilares do seu estilo de jogo. Com Diniz, o Fluminense venceu o Junior Barranquilla-COL, por 2 a 1, com 51% de posse e 12 finalizações. Em seguida, empatou com o Fluminense, em 1 a 1, com 50% de posse e oito finalizações, somando 20 chutes ao gol.

Agora, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (13), às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Santos pela terceira rodada do Brasileirão. Pela Copa Sul-Americana, o próximo adversário do Tricolor será o Unión Española, do Chile, no dia 23, fora de casa.