Conselho Deliberativo do Santos marca data para votar projeto da nova Vila Belmiro

O Conselho Deliberativo do Santos marcou para o dia 8 de maio, uma quinta-feira, a reunião que irá votar o projeto de reforma da Vila Belmiro em parceria com a construtora WTorre. O encontro será realizado exclusivamente de forma presencial, sem possibilidade de participação online e sem transmissão ao vivo para os sócios, seguindo o padrão adotado pela atual gestão.

A decisão por uma reunião presencial pretende evitar o vazamento de informações confidenciais contidas no contrato, resguardadas por cláusulas de sigilo.

Segundo a prefeitura de Santos informou ao Lance!, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), etapa obrigatória para empreendimentos de grande porte, e último passou para a aprovação da reforma, já passou pela fase de contribuições da sociedade civil e atualmente está sob análise da Comissão Municipal de Análise de Impacto de Vizinhança (Comaiv). A próxima etapa será a realização de uma audiência pública, prevista para ocorrer ainda em maio.

O EIV analisa os possíveis impactos do projeto sobre a infraestrutura local, trânsito, meio ambiente e qualidade de vida dos moradores. Após a audiência, a Comaiv terá até 30 dias para emitir um parecer sobre o empreendimento. Com a aprovação, as obras poderão ser iniciadas.

O contrato entre Santos e WTorre foi assinado no início de abril, após diversas reuniões e ajustes no Memorando de Entendimento (MoU). Com o acordo oficializado, o clube deve dar início à comercialização dos espaços da nova arena enquanto os trâmites seguem na Prefeitura de Santos. O projeto prevê um prazo de 24 a 36 meses para a construção da nova Vila Belmiro, a partir da captação dos recursos necessários para o início das obras.

A Nova Vila Belmiro terá capacidade para 30 mil torcedores e está orçada em aproximadamente R$ 600 milhões. Além dos jogos de futebol, o espaço também será estruturado para receber shows e grandes eventos.

Durante o período de construção, o Alvinegro Praiano mandará suas partidas na capital paulista. O clube firmou um acordo com a Allegra Pacaembu, gestora da Mercado Livre Arena Pacaembu, para utilizar o estádio como casa provisória até a conclusão da nova arena.