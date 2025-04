Santos anuncia renovação de dois atletas do elenco profissional

O Santos anunciou nesta sexta-feira (25) as renovações do volante João Schmidt e do lateral-esquerdo Kevyson, Menino da Vila, ambos até o final de 2027.

Aos 31 anos, Schmidt chegou ao Peixe para a temporada 2024, vindo do Kawasaki Frontale, do Japão. Até agora já atuou em 67 jogos, sendo 18 neste ano, e soma dois gols marcados.

O volante falou da importância de vestir a camisa do Santos e do orgulho em renovar seu vínculo com o clube.

-É um lugar que sempre me acolheu muito bem, me adaptei muito rápido e é um clube gigante no Brasil. Então, você poder renovar e mostrar o seu trabalho é muito gratificante, é um orgulho- ressaltou Schmidt.

Ele também destacou a importância de garantir bons resultados no Brasileirão e na Copa do Brasil.

-Essa é a ambição que a gente tem que ter, porque vestir essa camisa acho que pede isso também. Não dá para a gente almejar outra coisa e o objetivo é estar brigando sempre em cima da tabela no Brasileiro, para que no final a gente possa alcançar coisas grandes. Na Copa do Brasil, é etapa por etapa e vencendo para que a gente possa chegar na final e disputar o título - concluiu o jogador do Peixe.

Kevyson chegou ao Santos em 2023, inicialmente na categoria sub-20, mas naquele mesmo ano já subiu para o profissional. No início de fevereiro do ano passado, ele sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, perdendo a temporada, e retornou esse ano, já integrado ao grupo.

Kevyson chegou ao Santos em 2023, inicialmente para a categoria sub-20. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

-Estou muito feliz. Quero agradecer ao Santos, por acreditar no meu trabalho. Espero conseguir retribuir da melhor maneira possível dentro de campo. Estou treinando, me dedicando o máximo para quando surgir a oportunidade, poder agarrar da melhor maneira possível e ajudar o clube, o elenco a conquistar os objetivos que foram traçados para esse ano - afirmou o jogador de 21 anos, natural de Leopoldina-MG.

Kevyson recorda o momento de superação no ano passado e exalta a liderança de Neymar no elenco.

-Espero conseguir construir uma nova história. Acho que nem nos meus melhores sonhos, imaginei viver isso e é algo que só o Santos pode proporcionar. Sou muito grato ao clube por tudo que estou vivendo. Realização de um sonho e espero trazer muita felicidade para esse clube gigante - afirmou.



O que vem pela frente:

O Santos encara o Red Bull Bragantino neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe busca a segunda vitória na competição e ainda não vai poder contar com o atacante Neymar, que se recupera de uma lesão no músuculo semimembranoso, da coxa esquerda.