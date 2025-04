O Fluminense tem ausências importantes para a partida contra o San José nesta quinta-feira (10), no Maracanã, pela segunda rodada do grupo F da Copa Sul-Americana. O clube divulgou a lista de relacionados sem alguns dos principais nomes da equipe.

Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho não terá Thiago Silva, Juan Freytes, Martinelli, Jhon Arias e Agustín Canobbio à disposição, todos por opção técnica. O lateral-direito Guga, que deixou a última partida do Tricolor com dores, sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda e só retorna aos treinos em três semanas. Além disso, Otávio, Gabriel Fuentes, Riquelme e Isaque seguem tratando lesões anteriores.

Relacionados do Fluminense contra o San José

Poupando alguns dos principais jogadores da equipe, o Fluminense terá um elenco repleto de jovens da base para o jogo desta quarta-feira (9) no Maracanã. Léo Jance, como antecipado pelo Lance!, Davi Schuindt, que teve vínculo renovado recentemente, Wallace David e Thiago Henrique são alguns destaques. Confira abaixo a lista completa.

Relacionados do Fluminense para duelo com o San José pela Sul-Americana (Foto: Divulgação / Fluminense)

Fluminense x San José: onde assistir

Fluminense e GV San José se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela segunda rodada da Sul-Americana e terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).

